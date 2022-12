Alejandro Salas confesó que se arrepiente de haber sido ministro de Pedro Castillo luego del autogolpe

Composición: Infobae Perú.

El último viernes 9 de diciembre, el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas Zegarra, asistió a la sede del Ministerio Público para brindar sus descargos sobre el intento de Golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo.

Antes de ingresar a las instalaciones de la Fiscalía, el exintegrante del derrocado Poder Ejecutivo dijo que su renuncia al cargo el pasado 07 de diciembre, día del autogolpe, se dio como rechazo al anuncio del cierre inconstitucional del Congreso por parte de Castillo Terrones.

“Cuando escuché un mensaje a la Nación, en donde se irrumpía el orden democrático, en ese momento supe que mi compromiso estaba con mi país y mi familia y no podía seguir un minuto más”, manifestó ante la prensa nacional.

En ese sentido, confesó que aunque sirvió con honor al país, luego del discurso desencajado del exmandatario, sintió un arrepentimiento de haber formado parte del Gabinete Ministerial que defendía a Pedro Castillo a capa y espada. De esa manera, reafirmó que está de lado de la democracia.

“En democracia yo he servido a mi país con valores y con integridad y con ganas de hacer las cosas bien. [¿Se arrepiente de haber sido ministro de Castillo?], después de las circunstancias y de lo que se ha escuchado, por supuesto que sí”, sostuvo Alejandro Salas.

Momentos después, pidió a la ciudadanía que no se tergiverse su declaración ante los medios de comunicación y reafirmó que la decisión inconstitucional del exjefe de Estado “traicionó” sus principios.

“Que no se tergiverse: Jamás me arrepentiré de servir a mi país siempre que sea en democracia. La irrupción inconsulta e inconstitucional no solo traicionó mis principios sino los de miles de peruanos que trabajamos por un país más justo pero sobre todo más democrático”, escribió en Twitter el exintegrante del gabinete de Betssy Chávez.

Su renuncia

El pasado miércoles, Alejandro Salas anunció su renuncia irrevocable al Ministerio de Trabajo tras el autogolpe de Pedro Castillo.

“Coherente con mis principios y con pleno respeto a la democracia, he presentado mi renuncia al Gabinete Ministerial. Agradezco haber servido al país el tiempo que estuve a cargo de las carteras de Cultura y Trabajo”, tuiteó Salas.

El abogado fue el primero en dimitir luego de que Castillo anunciara fallidamente la disolución temporal del Congreso e instaurara un Gobierno de emergencia nacional, horas antes de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.

¿Desconocía la intención del autogolpe?

Alejandro Salas, Labour Minister during the government of ousted Peruvian leader Pedro Castillo, arrives at the Prosecutor's Office, in Lima, Peru December 9, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Horas después de que Pedro Castillo rompiera el orden constitucional, Alejandro Salas tuvo una entrevista con RPP Noticias donde detalló que desconocía de la decisión, aparentemente de última hora, del entonces jefe de Estado.

“Hasta el día de ayer [martes 06 de diciembre] se preparó la presentación ante el Congreso para que pueda defenderse”, señaló en referencia al debate de moción de vacancia presidencial donde Castillo Terrones debía presentarse para dar su descargo.

“Se le dijo, incluso, que lo que decida el Congreso había que respetarse, y si los votos eran adversos y él quería recurrir a otras instancias, como el Tribunal Constitucional, podía hacerlo”, añadió quien también encabezó el Ministerio de Cultura.

Cabe mencionar que, al ser consultado por la medida cautelar que el presidente del Congreso presentó contra el Poder Ejecutivo para evitar un eventual cierre del Parlamento, Alejandro Salas respondió con evasivas. “Esa es una denuncia constitucional que correrá su curso. Es un tema que el Tribunal Constitucional va a dilucidar”, dijo.

Por último, afirmó que no se sentía responsable de la decisión inconstitucional del mandatario ya que su renuncia al cargo de ministro se dio al segundo de finalizado el mensaje a la nación.

