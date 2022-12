Twitter: Pedro Castillo y Dina Boluarte, ambos figuran como presidentes del Perú

Composición: Infobae Perú.

Han pasado tres días desde que Pedro Castillo dio el autogolpe y provocó su destitución del cargo de presidente de la República en el Congreso. Ese mismo día, Dina Boluarte asumió el mandato del país y convocó “a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas”.

Sin embargo, en la red social de Twitter pareciera que parte del gobierno derrocado aún no ha aceptado la situación actual que ha desatado una aguda crisis en el orden del país. Tanto el expresidente Castillo como varios integrantes del destituido Poder Ejecutivo mantienen su cargo en sus respectivas cuentas oficiales.

Tal como se puede apreciar en la siguiente imagen, Castillo Terrones aún figura como el presidente de nuestro país, pese a que con 101 votos se declaró fundada su vacancia el pasado 07 de diciembre y posteriormente se ordenara su detención preliminar por alterar el orden democrático constitucional al dictar un cierre del Poder Legislativo.

La esposa de Castillo Terrones, Lilia Paredes, quien dejó Palacio de Gobierno junto a sus hijos tras el último mensaje a la nación del vacado presidente, todavía mantiene el cargo de primera dama de la nación en su cuenta oficial de Twitter.

De igual manera, Félix Chero, quien hasta hace algunos días era el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus), también permanece en la famosa red social con el cargo de ministro.

Quien le sigue es Wilbert Rozas, exministro de Ambiente, quien según los chats de los minutos antes del autogolpe, desconocía la decisión inconstitucional del exmandatario.

Asimismo, Kurt Burneo, exministro de Economía.

Quienes sí actualizaron su información en Twitter, fueron: la expremier y presunta coautora del autogolpe. Betssy Chávez y Alejandro Salas, ex ministro de Trabajo y Cultura.

Por otro lado, además de Pedro Castillo, Dina Boluarte también figura como presidente de la República en la conocida plataforma social. La abogada actualizó su información en Twitter poco después de su legítima juramentación en el Congreso de la República.

El ‘autogolpe’ de Pedro Castillo

El último miércoles 07 de diciembre, el Congreso de la República logró 101 votos a favor de la vacancia presidencial contra Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. Esta decisión de la mayoría parlamentaria se dio pocos minutos después de que el exmandatario anunciara un cierre del Poder Legislativo.

Tras su último mensaje a la nación donde rompe el orden constitucional que dejó en shock a todo el Perú, el exjefe de Estado fue detenido por la policía cuando acudía a presentar su solicitud de asilo político a la embajada de México en Perú.

Momentos después de estar cara a cara con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Castillo Terrones fue trasladado al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años de cárcel.

La que era vicepresidenta de Pedro Castillo, Dina Boluarte, asumió la jefatura del Estado tras jurar ante el Congreso, convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de Perú.

“Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo (es) algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Convoco por ello a un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso”, fueron el primer discurso como presidente del Perú de Dina Boluarte.

