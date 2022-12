Pedro Cateriano sostiene que Dina Boluarte debe “recuperar y restablecer la confianza y el orden en el país”

Dina Boluarte asistió este viernes a una ceremonia del Ejército peruano en su calidad de presidenta de la Nación. REUTERS

La turbulencia política que desató Pedro Castillo el miércoles pasado con el intento de cierre del Congreso de la República y su consecuente vacancia ha dejado un ambiente crispado. El país busca un nuevo inicio con Dina Boluarte como presidenta de la República.

Al respecto, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, sostuvo que la flamante mandataria ha cometido un error al no haber anunciado hasta el momento quién será su premier. Comenta que este vacío de poder lo que permite es que “los violentos aprovechen la ocasión para subvertir el orden público y amenazar el orden constitucional de una forma impune”. En esa línea, dijo que también es crítico no tener un ministro del Interior en estas circunstancias en las que ya se han visto manifestaciones en contra del gobierno a nivel nacional.

Agregó que si bien Boluarte accedió al poder de una forma rápida e imprevista, precisamente está en el poder para solucionar los problemas. “Mientras más demore la designación de un gabinete legalmente constituido, hay una situación de desgobierno que los que no creen en el sistema democrático aprovechan para subvertir el orden y amenazar a nuestro débil sistema democrático”, sentenció el abogado.

En cuanto al perfil del premier, Cateriano indicó que debe ser una persona con trayectoria democrática y que genere estabilidad. Los siguientes pasos, dijo, tendrá que ser el “recuperar y restablecer la confianza y el orden en el país”. Para ello, deberá contar con la cooperación del Parlamento.

Pedro Cateriano dialogó con Infobae sobre la crisis presidencial. Foto: Andina

Resaltó que Boluarte ya haya iniciado una ronda de diálogos con distintas bancadas, aunque algunos partidos no aceptaron la invitación. “Entonces su panorama no es fácil, porque carece de partido. El partido de gobierno, Perú Libre, se fraccionó. Además, no cuenta con la confianza de otras agrupaciones”, aseveró el exfuncionario.

A su parecer, la presidenta enfrenta una situación compleja, tanto que ella misma el día viernes ha declarado que no descarta la convocatoria y el anticipo a las elecciones generales. Para Cateriano, lo que necesita el país en este momento es un gobierno que, en el peor de los casos, organice una transición democrática. “Lo peor en esta situación de precariedad política sería ahondar la crisis a través de la beligerancia, creo que hay que acoger la exhortación que ella ha hecho a una tregua política. Es lo sensato”, precisó.

El entrevistado considera que se debe tener en cuenta que el Perú está saliendo de una situación compleja, donde un presidente que tuvo un origen democrático dio un golpe de Estado que no se llegó a concretar. Entonces hay una turbulencia política y es obligación de la clase dirigente en el país actuar con madurez y responsabilidad.

Revuelo en la vecindad

La detención de Pedro Castillo, investigado por rebelión, no ha caído bien entre sus aliados de la región. El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, apoyó al exgobernante. “Lamentamos mucho lo que sucedió, porque desde que ganó legal y legítimamente, Castillo fue víctima de acoso, de confrontación”, dijo.

En línea con el pronunciamiento de la Cancillería peruana, Pedro Cateriano coincidió que es una injerencia absoluta del gobierno mexicano, que además es inédita. “En el Perú hay un sistema democrático, hay un gobierno reconocido internacionalmente, y estamos ante un caso donde evidentemente el expresidente no es un perseguido político, razón por la cual no tiene derecho al asilo”, refirió.

Es más, para el expremier, López Obrador ha desnudado la mentira de Castillo, porque el mismo presidente mexicano contó que había un pedido de asilo. “Entonces, él se estaba fugando del país, huyendo de la acción de la justicia luego del golpe de Estado que anunció”, dijo.

“Ahora se ha sumado el presidente de Bolivia, Luis Arce, y de Colombia, Gustavo Prieto, y de una manera absolutamente increíble el dictador cubano. ¿Con qué autoridad moral puede en este contexto Miguel Díaz-Canel inmiscuirse en los asuntos internos? Él representa no solo a una dictadura criminal, sino a la perpetración en el poder de una organización criminal que simplemente ha suprimido desde hace décadas la libertad y la democracia en Cuba”, puntualizó Cateriano.

