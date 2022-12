Diego Melián habló sobre su llegada a Sullana: “Alianza Atlético tiene una localía importante”

El guardameta uruguayo brindó detalles exclusivos sobre su llegada a Sullana. Además, se mostró bastante agradecido con Deportivo Municipal, equipo que le abrió las puertas en nuestro país.

Diego Melián se convirtió en nuevo jugador de Alianza Atlético tras no renovar contrato con Deportivo Municipal. El arquero de 31 años llegó al Perú en 2020 para vestir la ‘franja edil’ e incluso portar la cinta de capitán en algunos encuentros.

El guardameta charrúa inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Danubio, debutó en el fútbol profesional con Racing de Montevideo y posteriormente llegó a ‘La Academia’, equipo en donde logró consolidarse y ser uno de los mejores de la Liga 1.

Al conocer la noticia sobre su nuevo destino, GOLPERU decidió ir en busca del uruguayo para conversar sobre su inesperada salida de Deportivo Municipal y también sobre sus planes y objetivos a futuro con el conjunto ‘churre’.

“Estoy contento con este nuevo desafío. Ahora estamos de mudanza, poniendo todo en maletas y cajas para el domingo emprender el viaje a Piura. El lunes comenzamos con los entrenamientos y la verdad que eso me tiene bastante entusiasmado”, manifestó Melián en un inicio.

Asimismo, confesó que dentro de sus planes siempre estuvo quedarse en Deportivo Municipal, sin embargo, las cosas no se llegaron a concretar. “Para serte sincero yo tenía la intención de seguir, siempre y cuando se dieran las condiciones. Soy muy respetuoso de los procesos y creo que Municipal en este momento priorizó otras cosas. Para mi los ciclos existen y lamentablemente no pudimos lograr nada estos tres años, entonces eso me dejó un sinsabor”.

No obstante, aprovechó la oportunidad para agradecerle a la institución por el tiempo que estuvieron trabajando juntos. “En su momento ambas partes quisimos seguir, luego no se dieron las condiciones y obviamente entiendo la situación. Siempre les desearé lo mejor a Municipal porque es el club que me abrió las puertas acá en el Perú y le tengo un profundo cariño”.

Con respecto al nuevo escenario al que tendrá que acostumbrarse, Diego dijo lo siguiente: “Alianza Atlético tiene una localía importante, eso me sedujo bastante. Ahora toca prepararse mucho y adaptarse. Este comienzo de los entrenamientos y la pretemporada servirán para ir acostumbrándose un poco al calor, va a depende mucho de eso”.

Muy cerca de ser peruano

Por otro lado, se animó a hablar sobre el tema de su nacionalización. “Estoy buscando nacionalizarme, tengo los papeles que requieren bastante avanzados. Se supone que esta semana o a lo mucho a fin de mes, ya van a estar ingresando a migraciones y bueno el trámite está en proceso”.

Además, dio a conocer cómo fue que la directiva del conjunto ‘sullanense’ se puso en contacto con él. “Todo fue por teléfono porque yo estaba en Uruguay todavía. Me dieron una llamada para preguntarme en qué estaba mi situación y en ese entonces yo no tenía una propuesta formal”.

Finalmente, no dudó en referirse a los planes y objetivos que tiene el plantel dirigido por Carlos Desio. “En verdad me gustó mucho el proyecto deportivo que tiene el club, también me gustó muchísimo la idea de Carlos que ya lo conozco y sé que va a ser un equipo que dará qué hablar la próxima temporada, estoy seguro que haremos pesar la localía”.

