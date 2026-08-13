Perú
Agregar Infobae enGoogle

Mario Hart y Korina Rivadeneria llegaron a un acuerdo sobre sus futuras relaciones: “No les presentaremos a nadie a los niños”

El piloto de autos reveló que mantiene una relación buena de padres con la venezolana, pero han tomado decisiones por el bienestar de sus hijos

Mario y Hart y Korina Rivadeneria llegaron a un acuerdo sobre sus futuras relaciones: “No les presentaremos a nadie a los niños”
Mario Hart y Korina Rivadeneria llegaron a un acuerdo sobre sus futuras relaciones: “No les presentaremos a nadie a los niños”
Guardar

Mario Hart y Korina Rivadeneira acordaron no presentarles nuevas parejas a sus hijos, salvo que la relación sea verdaderamente formal. La medida surgió tras una conversación directa entre ambos, motivada por el deseo de mantener la estabilidad familiar y proteger a los niños de cambios innecesarios en su entorno.

El piloto explicó que, aunque ambos reconocen que pueden rehacer sus vidas amorosas, el compromiso es claro: ningún tercero conocerá a los pequeños si la relación no es sólida.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños”, remarcó Hart en ‘Sin más que decir’.
Hombre y mujer sonrientes posan en primer plano, la mujer lleva una flor blanca en el cabello, con fondo oscuro y algunas hojas de palmera
Mario Hart abrió la puerta a una posible reconciliación con Korina Rivadeneira siete meses después de confirmar el fin de su relación.

Según detalló, ambos anticipan escenarios diferentes en el futuro, pero han decidido actuar con madurez y cuidar la convivencia actual, que describen como cómoda para todos.

PUBLICIDAD

Esta postura busca evitar confusiones en los hijos y preservar su tranquilidad. Hart señaló que la crianza compartida requiere acuerdos claros, especialmente cuando ambos padres son figuras públicas y la exposición mediática puede amplificar cualquier situación familiar.

En ese contexto, el expiloto descartó la necesidad de terapia para sobrellevar la ruptura. “No. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros”, afirmó.

Díptico de dos fotos familiares. Una mujer y un hombre posan con una niña y un niño. En la otra, la mujer y el hombre posan con la niña y un bebé
Mario Hart afirmó que no quiere más hijos ahora, aunque contempla preservar espermatozoides por un eventual cambio de planes.

La relación entre Hart y Rivadeneira como padres se basa en el diálogo y en reglas que ambos respetan. El objetivo es que los hijos tengan un ambiente estable, sin sobresaltos ni conflictos derivados de la vida sentimental de sus padres. Por eso, han optado por mantener sus asuntos personales al margen del ámbito familiar, al menos hasta estar completamente seguros de que una nueva pareja puede integrarse sin generar conflictos.

PUBLICIDAD

Mario Hart aún no quiere volver a enamorarse

En cuanto a su vida sentimental, Mario Hart fue claro: no tiene intenciones de iniciar una nueva relación sentimental en el corto plazo. “Esa posibilidad está abierta. Si ella conoce a alguien, aunque no creo que sea pronto, está bien. En mi caso, de momento no”, expresó. El piloto entiende que cada uno tendrá su propio ritmo para pasar la página y que la prioridad sigue siendo el bienestar de los niños.

Además, Hart reconoció que la dinámica familiar actual podría generar dificultades para quien decida involucrarse con él en el futuro. “Va a ser difícil que una nueva persona entienda que debo pasar los fines de semana junto a mis hijos y su mamá”, admitió. Para el piloto, la crianza compartida es innegociable y cualquier pareja deberá comprender ese compromiso.

El piloto sorprendió al confesar en el podcast de Magaly Medina que enfrentó la ruptura lejos de su entorno familiar y admitió que se “ahogó en llanto” durante las noches, en absoluta privacidad
El piloto sorprendió al confesar en el podcast de Magaly Medina que enfrentó la ruptura lejos de su entorno familiar y admitió que se “ahogó en llanto” durante las noches, en absoluta privacidad

Tanto Hart como Rivadeneira consideran que el respeto mutuo y la comunicación abierta son la base para evitar conflictos tras la separación. Esta estrategia, aseguran, les ha permitido establecer reglas que benefician a sus hijos y mantener un entorno tranquilo a pesar de los cambios personales que puedan enfrentar.

Por ahora, ambos mantienen el acuerdo y la disposición a dialogar ante cualquier nueva circunstancia. La premisa es que cualquier paso en su vida personal será evaluado bajo el mismo criterio: proteger la estabilidad y la salud emocional de sus hijos, sin exponerlos a situaciones que puedan afectar su desarrollo.

Temas Relacionados

Mario HartKorina Rivadeneriaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

El lateral panameño fue presentado como nuevo refuerzo de la ‘U’ para el Torneo Clausura 2026: llegó como préstamo de La Guaira de Venezuela

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

Hoy 13 de agosto es feriado regional gracias al río Amazonas: Esto dice la norma de hace 14 años

El día no laborable solo aplica a Loreto, y se aprobó por un reconocimiento que recibió el río Amazonas. Solo descansará el sector público y es compensable

Hoy 13 de agosto es feriado regional gracias al río Amazonas: Esto dice la norma de hace 14 años

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Adrián Gilabert defendió la transparencia del proceso de negociación para la contratación del jugador panameño luego de las polémicas confesiones de su representante

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

El estadio Inca Garcilaso de la Vega recibirá el primer enfrentamiento. El elenco ‘imperial’ contará con el apoyo de las cuatro tribunas, lo que será un enorme impulso anímico para sacar adelante un duro desafío

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Carlos Carlín expresa su gran cariño por Carlos Alcántara y resalta el legado que le dejó su madre: “Si Cachín es quien es, es por Chavela”

El actor compartió con Infobae Perú su sentir ante la partida de doña Chavela y valoró el legado de la madre de Alcántara, destacando la importancia de rendir homenaje en vida a quienes nos forman

Carlos Carlín expresa su gran cariño por Carlos Alcántara y resalta el legado que le dejó su madre: “Si Cachín es quien es, es por Chavela”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

Diputada Catherin Palomino en el ojo de la tormenta: hermana del expresidente Pedro Castillo evalúa demandarla por insultos

Miembros de la JNJ se salvan de ser suspendidos como abogados: ¿Por qué se frustró la audiencia en el CAL?

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

López Aliaga acusa al MTC de provocar crisis con EEUU y revela que Fujimori le dio el “sí” al tren Lima-Chosica en privado

ENTRETENIMIENTO

Carlos Carlín expresa su gran cariño por Carlos Alcántara y resalta el legado que le dejó su madre: “Si Cachín es quien es, es por Chavela”

Carlos Carlín expresa su gran cariño por Carlos Alcántara y resalta el legado que le dejó su madre: “Si Cachín es quien es, es por Chavela”

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

Pablo Heredia es captado con dos mujeres tras terminar su romance con Shirley Arica

Magaly Medina critica a Laura Spoya por oficializar su nueva relación: “¿Por esa cosa dejaste a tu marido?"

Suheyn Cipriani se muda frente al mar con ayuda de su novio: “Encontré a mi príncipe azul”

DEPORTES

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”