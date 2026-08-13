Mario Hart y Korina Rivadeneria llegaron a un acuerdo sobre sus futuras relaciones: “No les presentaremos a nadie a los niños”

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Mario Hart y Korina Rivadeneira acordaron no presentarles nuevas parejas a sus hijos, salvo que la relación sea verdaderamente formal. La medida surgió tras una conversación directa entre ambos, motivada por el deseo de mantener la estabilidad familiar y proteger a los niños de cambios innecesarios en su entorno.

El piloto explicó que, aunque ambos reconocen que pueden rehacer sus vidas amorosas, el compromiso es claro: ningún tercero conocerá a los pequeños si la relación no es sólida.

“Si no estamos cien por ciento seguros de que es algo serio, o si solo son salidas casuales, no les presentaremos a nadie a los niños”, remarcó Hart en ‘Sin más que decir’.

Mario Hart abrió la puerta a una posible reconciliación con Korina Rivadeneira siete meses después de confirmar el fin de su relación.

Según detalló, ambos anticipan escenarios diferentes en el futuro, pero han decidido actuar con madurez y cuidar la convivencia actual, que describen como cómoda para todos.

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Esta postura busca evitar confusiones en los hijos y preservar su tranquilidad. Hart señaló que la crianza compartida requiere acuerdos claros, especialmente cuando ambos padres son figuras públicas y la exposición mediática puede amplificar cualquier situación familiar.

En ese contexto, el expiloto descartó la necesidad de terapia para sobrellevar la ruptura. “No. Gracias a Dios, tenemos una excelente relación. Los chicos no tienen por qué verse afectados por nuestras malas decisiones, errores o por lo que haya pasado entre nosotros”, afirmó.

Mario Hart afirmó que no quiere más hijos ahora, aunque contempla preservar espermatozoides por un eventual cambio de planes.

La relación entre Hart y Rivadeneira como padres se basa en el diálogo y en reglas que ambos respetan. El objetivo es que los hijos tengan un ambiente estable, sin sobresaltos ni conflictos derivados de la vida sentimental de sus padres. Por eso, han optado por mantener sus asuntos personales al margen del ámbito familiar, al menos hasta estar completamente seguros de que una nueva pareja puede integrarse sin generar conflictos.

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Mario Hart aún no quiere volver a enamorarse

En cuanto a su vida sentimental, Mario Hart fue claro: no tiene intenciones de iniciar una nueva relación sentimental en el corto plazo. “Esa posibilidad está abierta. Si ella conoce a alguien, aunque no creo que sea pronto, está bien. En mi caso, de momento no”, expresó. El piloto entiende que cada uno tendrá su propio ritmo para pasar la página y que la prioridad sigue siendo el bienestar de los niños.

Además, Hart reconoció que la dinámica familiar actual podría generar dificultades para quien decida involucrarse con él en el futuro. “Va a ser difícil que una nueva persona entienda que debo pasar los fines de semana junto a mis hijos y su mamá”, admitió. Para el piloto, la crianza compartida es innegociable y cualquier pareja deberá comprender ese compromiso.

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El piloto sorprendió al confesar en el podcast de Magaly Medina que enfrentó la ruptura lejos de su entorno familiar y admitió que se “ahogó en llanto” durante las noches, en absoluta privacidad

Tanto Hart como Rivadeneira consideran que el respeto mutuo y la comunicación abierta son la base para evitar conflictos tras la separación. Esta estrategia, aseguran, les ha permitido establecer reglas que benefician a sus hijos y mantener un entorno tranquilo a pesar de los cambios personales que puedan enfrentar.

Por ahora, ambos mantienen el acuerdo y la disposición a dialogar ante cualquier nueva circunstancia. La premisa es que cualquier paso en su vida personal será evaluado bajo el mismo criterio: proteger la estabilidad y la salud emocional de sus hijos, sin exponerlos a situaciones que puedan afectar su desarrollo.