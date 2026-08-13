Perú
Agregar Infobae enGoogle

Conductores de Nuevo Horizonte critican ‘Plan Escudo’: “¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando?”

Los trabajadores de la empresa de transporte anunciaron la suspensión de sus servicios por temor a ser víctimas de nuevos atentados

Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.
Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.
Guardar

Un conductor de Nuevo Horizonte fue baleado este miércoles en Ate cuando iba a iniciar su recorrido y quedó internado en estado grave. La empresa había denunciado amenazas por extorsión ante la Dirincri el 10 de agosto y la Policía investiga si ambos hechos están vinculados.

El representante de Transportes Unidos Julio Bretoneche confirmó el cuadro del trabajador tras el atentado. “Gravemente herido. Está en UCI, en el Hospital Dos de Mayo”, dijo.

El ataque ocurrió en la calle Los Parques, en la urbanización Valdiviezo, cerca del patio de maniobras de la empresa. De acuerdo con los reportes citados, un hombre subió al vehículo como pasajero, se ubicó detrás del conductor y disparó dos veces antes de huir; un escolar también habría resultado con una lesión en la cabeza.

PUBLICIDAD

Imagen ERS2SM634ZCS5M6C4QKLY4SK6U

La seguridad en el paradero no resolvió el riesgo en la ruta

Un trabajador de la empresa sostuvo en declaraciones a Exitosa que la presencia policial en el patio no altera el punto donde se producen los ataques. “¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando?”, afirmó.

En ese mismo intercambio, el transportista describió la dotación de seguridad en el lugar. “Militares no hay, policías sí hay”, señaló, y al ser consultado por la cantidad agregó que había “unos tres, cuatro”.

La misma fuente insistió en que el problema no se concentra en el terminal. “La cosa no es en el punto, sino la cosa es en la calle, en la ruta. Ahí nos agarran, ahí distraídos”, dijo.

PUBLICIDAD

La cobertura de la emisora añadió un dato sobre la magnitud operativa de la empresa en ese punto: son 200 trabajadores y 100 unidades. Según el reporte, la mitad se encontraba en Ate y el resto en otro paradero inicial, mientras todos comenzaban a concentrarse para protestar.

Un conductor de la empresa de transporte público Nuevo Horizonte fue gravemente herido tras ser baleado en el distrito de Ate. Este hecho se suma a una serie de ataques y amenazas por parte de mafias extorsivas que azotan al sector. Exitosa

El atentado reactivó el pedido de un paro en el transporte

Bretoneche sostuvo que el caso ya generó un nuevo reclamo dentro del sector. Según indicó, las empresas agrupadas en Transportes Unidos están pidiendo una medida de fuerza ante la continuidad de los ataques.

El dirigente también afirmó que otros gremios evalúan sumarse a una eventual paralización. Añadió que recibió comunicaciones para coordinar acciones vinculadas con ese paro.

El representante del gremio vinculó el atentado de Ate con otros hechos registrados contra trabajadores y unidades del transporte público. Entre los episodios que mencionó figuran ataques contra las líneas 41 y 73, un incidente en Pesquero y el asesinato de un gerente general de una empresa del sector.

Imagen UGY5VLWYPRGRFPH556JRT5UDYY

Conductores de Nuevo Horizonte suspenden operaciones

Frente a la gravedad del episodio, los trabajadores anunciaron la suspensión de sus actividades hasta nuevo aviso, debido al temor por su integridad mientras cumplen sus recorridos.

Uno de los representantes explicó a las cámaras de Exitosa que la medida responde a una situación que consideran insostenible. Según su testimonio, uno de los integrantes recibió una nota extorsiva con amenazas el último lunes. El mensaje hacía referencia al distrito de San Luis, por lo que el afectado acudió a la dependencia policial de esa jurisdicción para comunicar lo sucedido. Sin embargo, afirmó que en un primer momento no recibió la atención esperada por parte de los agentes.

Temas Relacionados

Plan EscudoPNPInseguridad CiudadanaExtorsiónSicariatoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú supera los 200 millones de transacciones interoperables al mes, pero el 80% de los pagos aún son en efectivo

Raimundo Morales, CEO de Yape, reveló que la plataforma ha roto el umbral de los 1.000 millones de transacciones mensuales, en un ecosistema donde el saldo de crédito de consumo se ha duplicado en la última década

Perú supera los 200 millones de transacciones interoperables al mes, pero el 80% de los pagos aún son en efectivo

Alerta máxima por el fenómeno El Niño: último reporte del NOAA aumenta a más del 90% la probabilidad de que sea “muy fuerte”

El fenómeno El Niño muestra señales de intensificación, con registros oceánicos y atmosféricos que elevan la probabilidad de un evento muy fuerte a más del 90%, según el último informe del organismo estadounidense responsable de monitorear las condiciones climáticas globales

Alerta máxima por el fenómeno El Niño: último reporte del NOAA aumenta a más del 90% la probabilidad de que sea “muy fuerte”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 3.8 que se registró a las 10:46 de la mañana del 12 de agosto de 2026, con epicentro a 58 kilómetros al suroeste de Sechura, en la región Piura

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 13 de agosto de 2026

Campaña veterinaria gratuita para este 14 de agosto: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

Los perros deberán acudir con correa y bozal, mientras que los gatos tendrán que ser trasladados en un bolso transportador o kennel con una manta

Campaña veterinaria gratuita para este 14 de agosto: ¿Dónde y qué servicios están disponibles?

Disparan contra mototaxista en Comas y dejan herido a pasajero frente al supermercado Metro de Belaunde

La Policía investiga el hecho como parte de una serie de atentados vinculados a extorsiones contra transportistas en Lima Norte

Disparan contra mototaxista en Comas y dejan herido a pasajero frente al supermercado Metro de Belaunde
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

JNJ buscará imponer dos nuevas destituciones a Delia Espinoza

Diputada Catherin Palomino en el ojo de la tormenta: hermana del expresidente Pedro Castillo evalúa demandarla por insultos

Miembros de la JNJ se salvan de ser suspendidos como abogados: ¿Por qué se frustró la audiencia en el CAL?

Personal de Ahora Nación y Fuerza Popular se enfrentan por una oficina en el Congreso: PNP tuvo que intervenir

López Aliaga acusa al MTC de provocar crisis con EEUU y revela que Fujimori le dio el “sí” al tren Lima-Chosica en privado

ENTRETENIMIENTO

Entradas para ver a Camilo en Perú: precios, link y más detalles de sus conciertos en Lima y Arequipa

Entradas para ver a Camilo en Perú: precios, link y más detalles de sus conciertos en Lima y Arequipa

Vanessa Jerí reaparece y revela que se alejó de la televisión por la maternidad: “Decidí hacer una pausa en mi carrera”

Carlos Carlín expresa su gran cariño por Carlos Alcántara y resalta el legado que le dejó su madre: “Si Cachín es quien es, es por Chavela”

Mario Hart y Korina Rivadeneria llegaron a un acuerdo sobre sus futuras relaciones: “No les presentaremos a nadie a los niños”

Patricia Villarreal cuenta cómo fue el casting que terminó en una incómoda propuesta: “Me dijo que lo tengo que seducir”

DEPORTES

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

El sorpresivo monto que pagó Universitario por Jorge Gutiérrez: el punto del conflicto por fichaje

Abogado de Universitario dio detalles del fichaje de Jorge Gutiérrez y confirmó denuncia a su agente: “El club actuó de forma correcta y ética”

Dónde ver Cienciano vs Botafogo HOY: canal tv online del partido por octavos ida de Copa Sudamericana 2026

Programación de cuartos de final del Mundial Sub 17 de vóley 2026: partidos, horarios y canales TV

Se filtró el inesperado conflicto de Jorge Gutiérrez en medio de su fichaje por Universitario: “Acciones legales”