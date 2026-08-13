Conductores de Nuevo Horizonte critican ‘Plan Escudo’: “¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando?”

Ocurrió en la calle Los Parques, en Valdiviezo, cuando la unidad estaba próxima a iniciar su recorrido.

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Un conductor de Nuevo Horizonte fue baleado este miércoles en Ate cuando iba a iniciar su recorrido y quedó internado en estado grave. La empresa había denunciado amenazas por extorsión ante la Dirincri el 10 de agosto y la Policía investiga si ambos hechos están vinculados.

El representante de Transportes Unidos Julio Bretoneche confirmó el cuadro del trabajador tras el atentado. “Gravemente herido. Está en UCI, en el Hospital Dos de Mayo”, dijo.

El ataque ocurrió en la calle Los Parques, en la urbanización Valdiviezo, cerca del patio de maniobras de la empresa. De acuerdo con los reportes citados, un hombre subió al vehículo como pasajero, se ubicó detrás del conductor y disparó dos veces antes de huir; un escolar también habría resultado con una lesión en la cabeza.

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La seguridad en el paradero no resolvió el riesgo en la ruta

Un trabajador de la empresa sostuvo en declaraciones a Exitosa que la presencia policial en el patio no altera el punto donde se producen los ataques. “¿De qué vale que estén en el paradero si en la ruta están matando?”, afirmó.

En ese mismo intercambio, el transportista describió la dotación de seguridad en el lugar. “Militares no hay, policías sí hay”, señaló, y al ser consultado por la cantidad agregó que había “unos tres, cuatro”.

La misma fuente insistió en que el problema no se concentra en el terminal. “La cosa no es en el punto, sino la cosa es en la calle, en la ruta. Ahí nos agarran, ahí distraídos”, dijo.

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La cobertura de la emisora añadió un dato sobre la magnitud operativa de la empresa en ese punto: son 200 trabajadores y 100 unidades. Según el reporte, la mitad se encontraba en Ate y el resto en otro paradero inicial, mientras todos comenzaban a concentrarse para protestar.

Un conductor de la empresa de transporte público Nuevo Horizonte fue gravemente herido tras ser baleado en el distrito de Ate. Este hecho se suma a una serie de ataques y amenazas por parte de mafias extorsivas que azotan al sector. Exitosa

El atentado reactivó el pedido de un paro en el transporte

Bretoneche sostuvo que el caso ya generó un nuevo reclamo dentro del sector. Según indicó, las empresas agrupadas en Transportes Unidos están pidiendo una medida de fuerza ante la continuidad de los ataques.

El dirigente también afirmó que otros gremios evalúan sumarse a una eventual paralización. Añadió que recibió comunicaciones para coordinar acciones vinculadas con ese paro.

El representante del gremio vinculó el atentado de Ate con otros hechos registrados contra trabajadores y unidades del transporte público. Entre los episodios que mencionó figuran ataques contra las líneas 41 y 73, un incidente en Pesquero y el asesinato de un gerente general de una empresa del sector.

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Conductores de Nuevo Horizonte suspenden operaciones

Frente a la gravedad del episodio, los trabajadores anunciaron la suspensión de sus actividades hasta nuevo aviso, debido al temor por su integridad mientras cumplen sus recorridos.

Uno de los representantes explicó a las cámaras de Exitosa que la medida responde a una situación que consideran insostenible. Según su testimonio, uno de los integrantes recibió una nota extorsiva con amenazas el último lunes. El mensaje hacía referencia al distrito de San Luis, por lo que el afectado acudió a la dependencia policial de esa jurisdicción para comunicar lo sucedido. Sin embargo, afirmó que en un primer momento no recibió la atención esperada por parte de los agentes.

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