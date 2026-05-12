Comunidad indígena Saweto denuncia que madereros habrían movido sus hitos territoriales en la frontera con Brasil

Composición: Infobae Perú

En la frontera entre Perú y Brasil, la comunidad nativa Alto Tamaya–Saweto realizó una intervención técnica que permitió verificar y reponer varios de sus hitos territoriales. La revisión, realizada entre el 16 y el 26 de abril de 2026 en la zona sur y sureste de la comunidad, confirmó que al menos uno de esos puntos presentaba una diferencia respecto a las coordenadas registradas, mientras que otros mostraban fragmentación y deterioro.

El trabajo, desarrollado por un equipo de Upper Amazon Conservancy (UAC) con participación de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) y representantes comunales, abarcó cinco hitos, del 7 al 11, en un territorio amplio y de difícil vigilancia permanente.

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La jefa comunal Karen Shawiri López aseguró que la reposición era una demanda pendiente desde hace dos años y sostuvo que, antes de la verificación, existía la sospecha de que algunos puntos habían sido alterados por el paso de maquinaria pesada, entre ella tractores madereros que habrían circulado por la zona en años anteriores.

Reposición de hitos en Saweto confirma límites y detecta daños en puntos estratégicos

Composición: Infobae Perú

La intervención técnica incluyó la revisión de coordenadas inscritas en la SUNARP, mediciones en campo, evaluación del estado físico de los hitos y registro fotográfico. Según el informe, la reposición no solo sirvió para restablecer puntos clave del límite comunal, sino también para confirmar en el terreno la ubicación de esos marcadores, considerados esenciales para la defensa del territorio indígena en una zona donde la frontera territorial convive con presiones externas.

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Durante la verificación, el hito 11 presentó una discrepancia con la información registral, por lo que fue reubicado. A su vez, el hito 9 fue encontrado fragmentado y el hito 10 mostraba un deterioro visible, por lo que ambos fueron reforzados con nuevos elementos.

El informe también consignó indicios de afectación por maquinaria y la influencia de una vía asociada a antiguas actividades madereras en el área evaluada. En el testimonio comunal, la sospecha apunta a que la circulación de vehículos pesados habría interferido en la ubicación original de algunos marcadores. “Pensábamos que los hitos habían sido movidos, posiblemente por el tránsito de maquinaria, como tractores que habían pasado por la zona”, refirió Shawiri, al describir la inquietud que se instaló entre los comuneros antes de la intervención.

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La vulnerabilidad territorial en la Amazonía y la presión sobre la ruta UC-105

Personal de la Fiscalía Ambiental y la Policía Nacional durante la intervención al campamento rústico utilizado para la tala ilegal en Yuracyacu, San Martín. Foto: FEMA

La reposición de los hitos en Saweto también volvió a poner en debate un problema más amplio: la fragilidad de los territorios indígenas ante la apertura de vías y la expansión de actividades ilegales en la Amazonía peruana. En la zona sur y sureste de la comunidad existe una carretera vinculada a la antigua actividad forestal y conectada con la red vial UC-105, un trazo que, pese a no mostrar movimientos recientes durante la verificación, sigue representando un punto de riesgo por facilitar el ingreso de actores externos.

De acuerdo con los reportes técnicos recopilados en campo, la existencia de esa vía incrementa la exposición del territorio frente a presiones como la deforestación, la minería ilegal y la apertura de accesos no autorizados. En años recientes, diversos monitoreos han advertido que la infraestructura vial sin control efectivo suele convertirse en una puerta de entrada para actividades ilícitas en áreas antes aisladas. En el caso de Saweto, esa amenaza se superpone a una historia marcada por la necesidad constante de resguardar sus límites frente a terceros.

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El técnico de la DRAU Alexander Cartagena señaló que la reposición de hitos fortalece la seguridad territorial de la comunidad, sobre todo en la zona sureste, donde colinda con Sawawo-Hito 40. Su valoración coincide con el criterio de los comuneros, que ven en este tipo de acciones una herramienta concreta para recuperar referencia, orden y defensa sobre el espacio comunal. “Es una acción positiva porque ayuda a la comunidad en la seguridad territorial”, explicó.

La presidenta del comité de vigilancia, Stefania Arévalo Cushamba, sostuvo que la reposición de hitos permite reconocer con precisión el territorio y saber dónde se encuentran ubicados los límites comunales. No obstante, también remarcó que el control cotidiano sigue siendo insuficiente por falta de recursos y personal. “Por falta de mayor implementación del comité de vigilancia, no podemos hacer un control constante”, señaló, dejando en evidencia una de las principales debilidades que enfrenta la comunidad para proteger su espacio.

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Durante la caminata técnica por el bosque, los equipos registraron una cobertura continua de vegetación en gran parte del área evaluada y observaron fauna silvestre como capibaras, maquisapas, guacamayos, boa amarilla y huellas de felino, indicadores de biodiversidad aún presente en la zona. Sin embargo, ese panorama natural convive con los testimonios que advierten sobre otras presiones. Arévalo precisó que sí hubo extracción de copaiba el año pasado, aunque en el caso de fauna silvestre dijo no tener evidencia directa.