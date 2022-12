“No soy corrupto”: Pedro Castillo a horas de la vacancia dice que está pagando los errores de su inexperiencia

Pedro Castillo ofreció mensaje a la Nación: "No soy corrupto". TV Perú

Pedro Castillo ofreció un pronunciamiento esta noche desde Palacio de Gobierno. Este mensaje llega a pocas horas de que en el Pleno del Congreso de la República se debate la moción de vacancia presidencial. Este miércoles 7 de diciembre, el mandatario podría ser destituido por incapacidad moral permanente, aunque aún no se conoce si llegarán a los 87 votos.

“A horas de debatirse en el Congreso una nueva moción de vacancia en mi contra, me presento ante ustedes queridos compatriotas a quienes me debo, para ratificar una vez más que no soy corrupto. No mancharía jamás el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres, quien como millones de peruanos trabajan de sol a sol para construir honestamente un futuro para sus familias”, empezó diciendo el jefe de Estado.