Vacancia contra Pedro Castillo debe darse respetando lo dictado en la Constitución, según Carlos Mesía

Edward Málaga señaló que la tercera moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo no significa que los congresistas estén "aferrándose a un cargo". (Andina)

La tercera moción de vacancia ha generado controversias desde que inició su trámite en el Congreso. A pesar de los cuestionamientos, el proceso continúa y mañana la representación nacional escuchará al jefe de Estado o su defensa legal para luego pasar a una votación cuyo resultado aún es incierto. Aún así, se oyen voces de respeto por lo señalado en la Constitución Política del Perú como la del excongresista Carlos Mesía.

El exmiembro del Parlamento destacó que los actuales congresistas tienen el deber de oír la defensa de Pedro Castillo ante lo escrito en la moción presentada. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la presencia del jefe de Estado o su abogado. Desde Renovación Popular, el parlamentario Jorge Montoya no ha descartado que se llegue a citar al mandatario de grado o fuerza para dar su versión de los hechos.

“Si bien es cierto los parlamentarios tienen que hacer un juicio político, no jurídico; para formarse dicho juicio, necesitan escuchar al presidente, y él no puede hablar si no tiene las pruebas”, enfatizó Carlos Mesía con relación al pedido del mandatario de contar con los documentos que sustenten la moción impulsada por Edward Málaga. Ya han sido dos las oportunidades en que se ha solicitado dicha información desde el Ejecutivo.

Pedro Castillo enfrenta su tercera moción de vacancia.

En este escenario, el ex legislador, cree que “lo mínimo que el presidente puede pedir, es que se le alcancen los documentos con los cuales se le acusa”, eso en el marco dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).”La destitución del presidente tiene que darse en el marco de la ley del respeto a la constitución y de los tratados”, sentenció finalmente en conversación con Exitosa Noticias.

Esperan su presencia

El presidente Pedro Castillo enfrentará su tercera moción de vacancia este miércoles 7 de diciembre, pero hasta el momento ni él ni su defensa legal han confirmado su presencia en el Congreso. Ante esta duda, diversos parlamentarios se cuestionan si acaso el jefe de Estado se presentará y entre estos, Jorge Montoya ha salida a señalar que no se descarta citar a ambos de grado o fuerza a fin de responder ante la representación nacional.

“Si el presidente [o su defensa] no acude a la sesión de vacancia, entraría en rebeldía”, dijo en Montoya antes de señalar que el Reglamento del Congreso señala que si ni uno de los dos se presenta, el Parlamento estaría facultado de citar de grado o fuerza al jefe de Estado. Sin embargo, el artículo 89 de dicho documento, que regula el proceso en cuestión, no menciona lo asegurado por el vocero de Renovación Popular.

Jorge Montoya insiste en que es momento de retirar a Pedro Castillo de la presidencia.

El inciso c del artículo 89-A precisa que tras acordarse el día y hora del debate y votación del pedido de vacancia, “el presidente cuya vacancia es materia del pedido puede ejercer personalmente su derecho de defensa o ser asistido por letrado, hasta por sesenta minutos”. El texto que rige la dirección del Parlamento señala que el jefe de Estado puede optar por responder a las acusaciones en su contra o no.

Por su parte, Montoya sigue cuestionando la falta de respuesta del jefe de Estado ante el proceso que enfrenta. “No sé por qué hay tanto temor. Una persona que ha hecho actos de corrupción, con la fuerza con las que lo ha hecho, no debería tener temor de decirlo”, añadió. Hasta el momento, Pedro Castillo ha solicitado en dos oportunidades que se le entregue la documentación necesaria que sustenta lo escrito en la moción de vacancia.

SEGUIR LEYENDO