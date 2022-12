‘La Toma de Lima’: Convocan marcha en contra del Congreso el mismo día que se debatirá la vacancia presidencial

Se convoca nueva marcha de la Toma de Lima

A través de redes sociales, organizaciones sociales convocaron la denominada marcha ‘La Toma de Lima’ para este miércoles 7 de diciembre a las 14:00 horas en la Plaza Bolognesi, el mismo día que se debatirá la moción de la vacancia presidencial en el Pleno. Esta movilización está en contra del Congreso de la República y a favor del jefe de Estado.

Esta marcha está impulsada por el Frente Agrario Rural del Perú, Frente Político Nacional y también de la Asamblea Nacional de los Pueblos. A esta manifestación se sumará las organizaciones agrarias, rondas campesinas, entre otras, quienes exigen el cierre del Parlamento.

Asimismo, en otro comunicado de estos grupos se mostraron en contra de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, tras anunciar que no seguirá en la cartera ministerial.

Organizaciones sociales convocan nueva manifestación.

“Nuestro repudio y rechazo contundente a la traidora e incapaz de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, que se alineó al golpismo y se alista para tomar la banda presidencial. Como ministra manejó más de S/5 mil millones en programas sociales y solo agravó la anemia, la desnutrición de nuestros hijos e hijas”, se lee en parte del comunicado.

Tercera marcha

La convocatoria se convierte en la tercera marcha en contra del Parlamento, la primera terminó y la segunda terminó en medio de disturbios en contra del personal de prensa. Asimismo, esta se da cuando se discutirá una posible salida del presidente Pedro Castillo.

Es su iniciativa también solicitan una convocatoria a una asamblea constituyente para una nueva Constitución, disolución de monopolios económicos y una segunda reforma agraria.

Marcha de la Toma de Lima avanza en el Centro de Lima

Este 7 de diciembre también se debatirá moción de vacancia impulsada por el congresista Edward Málaga. En este sentido, se necesita 87 votos, sino sería la tercera moción de vacancia que no procede.

No se suspenderá el Pleno

En tanto, el presidente del Congreso, Williams Zapata, anunció que la sesión de las 3:00 p.m. no se suspenderá, a pesar de esta marcha. Cabe recordar que, en una convocatoria se suspendió el día laboral en el Parlamento.

Presidente del Congreso, José Williams Zapata.

“Creo que promover cualquier movimiento que genere violencia, eso es malo y no bueno para la ciudadanía. El día de mañana vamos a asistir a un procedimiento que está reglamentado por la Constitución y que debe seguir el debido el proceso. (...) No estamos pensando en ninguna toma del Congreso. No (sobre la suspensión del Pleno), mañana tenemos sesión”, relató.

