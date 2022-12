Pedro Gallese habló de su futuro en Orlando City y el retiro de Jefferson Farfán en Alianza Lima

El portero de la selección peruana se encuentra en Lima a la espera de su renovación con Orlando City. (Video: Movistar Deportes).

Pedro Gallese, capitán de la selección peruana, se encuentra pasando sus últimos días de vacaciones en el Perú. Tras revelar que lo más probable es que continúe siendo jugador del Orlando City, el guardameta nacional estaría regresando a Estados Unidos finalizadas las fiestas de fin de año.

Hace unas semanas, Leao Butrón, panelista del programa deportivo ‘A presión’, señaló que el club en mención tendría la intención de mejorar el contrato del portero de manera considerable. Además, reveló que un equipo de Arabia habría querido ficharlo, sin embargo, no se llegó a concretar la oferta.

“La verdad no sé que proyectos tenga ahora, pero sí se que tuvo una propuesta de Arabia que no se pudo dar y que en Estados Unidos le van a mejorar el contrato”, sostuvo el ex arquero ‘íntimo’ sobre el futuro de Gallese.

Por su parte, el futbolista de 32 años aprovechó un evento al que fue invitado para dar a conocer detalles exclusivos sobre su permanencia en la MLS y la actualidad de la selección peruana de fútbol.

“Mi tema con Orlando City está bastante avanzado, pero todavía no hemos cerrado. Aún estamos analizando unos temas, de todas maneras lo más seguro es que me quede ahí. Quiero estar relajado, quiero disfrutar las vacaciones y seguro que en estos días se definirá mi futuro”, manifestó en un inicio.

Asimismo, no dudó en referirse a su paso por Alianza Lima, incluso se mostró muy orgulloso de los logros obtenidos por la institución ‘blanquiazul’. “No creo que haya tenido una mala campaña con Alianza. Llegamos a una final que no la pudimos ganar, pero me pone muy feliz que Alianza haya salido campeón y se refuerce para lo que se viene la siguiente temporada”.

No obstante, confesó que está dentro de sus planes volver al conjunto ‘victoriano’, sin embargo, cree que aún no es el momento. “Seguro en algún momento podré regresar, ahora estoy enfocado en seguir mi carrera afuera”.

Con respecto a la nueva camada de jugadores convocados por Juan Reynoso, Pedro dijo lo siguiente: “Hay muchos compañeros que están muy motivados y también hay muchos jugadores nuevos que quieren aportar lo suyo y quedarse en la selección. En verdad es muy motivante para todos que siga creciendo el universo de jugadores porque al final la que sale beneficiada es la misma selección”.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para referirse al inesperado retiro de Jefferson Farfán. “No he podido hablar con él directamente, es un tema bastante delicado, a ningún futbolista le gustaría llegar a eso. Jefferson ha dejado una imagen bastante importante en toda su carrera, ha hecho cosas muy importantes en los clubes que ha estado y también en la selección, es un grande”.

