Alfredo Ramúa, jugador de Cusco FC: “La Liga 2 fue una experiencia linda, ahora toca prepararnos para lo que viene”

El volante se mostró muy entusiasmado por volver a la Primera División. Además, reveló lo complicado que fue acostumbrarse a las canchas en las que se juega la Liga 2.

Alfredo Ramúa seguirá siendo jugador de Cusco FC por todo el 2023. El volante argentino tendrá su séptima temporada consecutiva en el club y al parecer la institución lo querría mantener entre sus filas por un largo periodo.

Desde su llegada, el ‘chapu’ se convirtió en parte del esquema titular del conjunto imperial. La temporada pasada tuvo la oportunidad de disputar 21 encuentros y asistir en seis ocasiones. Su regularidad lo llevó a ser un jugador clave en la columna vertebral del equipo, lo que habría generado que Pablo Peirano junto a su comando técnico lo tengan en sus planes de cara a la temporada 2023.

Tras darse a conocer la noticia sobre su permanencia, GOLPERU decidió contactar al futbolista de 36 años para conocer sus planes y objetivos a futuro vistiendo la camiseta del cuadro cusqueño.

“La Liga 2 fue una experiencia linda, pero a la vez fue un torneo sumamente complicado. Lo mejor fue que pudimos conocer nuevos lugares y canchas. Se viaja mucho y eso a veces es difícil, pero bueno gracias a Dios volvimos y ahora toca prepararnos para lo que será la Liga 1″, sostuvo en un inicio Ramúa.

El experimentado volante se mantendrá una temporada más en Cusco.

Te puede interesar: Yuliana Bolivar y Juan Postigos clasifican por primera vez a un World Masters

Asimismo, reveló lo sencillo que fue renovar con Cusco FC de cara a la siguiente temporada. “Terminamos el campeonato y rápidamente nos pusimos de acuerdo con la dirigencia. Yo estoy muy identificado con el club, sé que el equipo siempre apunta a pelear los campeonatos y el año que viene haremos lo mismo. La idea de todos es volver a ser protagonista”.

Sobre la presencia de tres clubes cusqueños en la Liga 1, Alfredo dijo lo siguiente: “Es muy lindo para toda la gente del Cusco. Deportivo Garcilaso es un equipo histórico que tiene muchos hinchas, Cienciano igual y ahora también nosotros. La verdad es que van a ser lindos partidos cuando nos toque enfrentarnos en Cusco”.

No obstante, señaló que la pretemporada tiene como fecha de inicio el jueves 8 de diciembre. “Han sido dos meses en los que cada uno se ha estado preparando físicamente por su cuenta. Desde el lunes ya comenzaron a llegar los chicos, es un nuevo plantel. Algunos ya empezaron a pasar exámenes médicos, otros lo harán en los próximos días. Desde el jueves iniciaremos con los entrenamientos en nuestro predio”.

Además, resaltó las malas condiciones en las que estaban las canchas en las que jugaban. “Siento que aprendí mucho, nunca me había tocado jugar en Segunda División acá en Perú. En Argentina si he jugado bastante todo el tema del ascenso, pero acá es la primera vez que me tocó y la verdad que respeto a todos los que juegan la Liga 2, es un torneo muy complicado y las canchas tampoco ayudan”.

Te puede interesar: Equipo femenino de Alianza Lima continúa entrenando de cara a la siguiente temporada

Por otro lado, dio a conocer cuáles serán sus objetivos para la próxima campaña. “Quedó una buena base de jugadores y comando técnico, todos nos conocemos. Primero apuntamos a ser un buen grupo humano porque eso fue lo que nos llevó a ascender rápidamente. Yo creo que deberíamos seguir por esa línea y los objetivos son los de siempre, ser protagonistas”.

Más de una década en el fútbol peruano

Para el ‘chapu’, Perú se convirtió en su segunda casa. “Esta va a ser mi décima temporada en el club, van a ser diez años y más el año que estuve en Sporting Cristal, creo que serían 12 años aquí en Perú. Estoy eternamente agradecido con la gente y con este hermoso país, me dieron la oportunidad de hacer mi carrera acá”.

Sobre su llegada a la liga peruana, Ramúa confesó que desde un inicio tuvo el objetivo de quedarse. “Llegué al fútbol peruano con la ilusión de poder mostrarme, trascender y quedarme, después conocí el país y a muchos compañeros. Me acostumbré muchísimo a este país, en verdad estoy muy agradecido y contento por todos estos años de carrera futbolística en el Perú”.

Finalmente, no dudó en referirse al tema del retiro como futbolista profesional. “La idea es retirarme aquí en el Perú. Firmé todo el año que viene con el club pero ya tengo 36 años, así que veré ese tema con la dirigencia y con mis compañeros también. Depende cómo me vaya sintiendo lo decidiré, lo bueno es que no tengo ninguna lesión grave ni tampoco he tenido que pasa por operaciones, eso me ayuda a estar bien físicamente”.

AP 162

SEGUIR LEYENDO