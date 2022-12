Congresistas celebraron hasta las lágrimas por la aprobación de la vacancia de Pedro Castillo

Varios congresistas se tomaron la foto del recuerdo tras la vacancia de Pedro Castillo (@fabricicabrera)

Luego del intento de autogolpe de Pedro Castillo al intentar cerrar el Congreso de la República que lo tenía contra las cuerdas, este finalmente lo terminó vacando.

En una mañana movida, el ahora expresidente de la Nación, Pedro Castillo, había salido en televisión nacional a dar un mensaje en donde disolvía el Parlamento de la República, imponía un toque de queda, con la promesa que se iba a gobernar por medio de decretos de ley. Asimismo, habló de organizar nuevas elecciones en los próximos nueve meses y la reorganización del sistema judicial.

Congreso respondió

La votación de la vacancia de Pedro Castillo comenzó al medio día (Congreso del Perú)

Tras el polémico mensaje a la nación, el Congreso citó a todos sus miembros para una sesión extraordinaria desde las 12:30 horas.

En la misma, que comenzó con la entonación del himno nacional, se determinó que se adelante la elección de la moción de vacancia que había sido aprobada ayer. En un principio esta votación se iba a realizar de todas maneras, pero a las tres de la tarde. Sin embargo, ante las circunstancias excepcionales, esta se adelantó y todo comenzó más temprano.

Se necesitaban 87 votos votación. Uno a uno los congresistas fueron dando su voto sobre si aprobaban o no la vacancia por permanente incapacidad moral de Pedro Castillo.

Al final del conteo, los hechos estaban consumados: 101 congresistas dijeron que sí, seis dijeron que no y otros 10 se abstuvieron. El resto no votó por estar con licencia o simplemente porque no quiso dar una posición al respecto.

El presidente del Congreso José Williams celebrando la vacancia de Pedro Castillo (Congreso TV)

En ese sentido, tras confirmarse la salida de Castillo del poder, muchos congresistas elevaron sus voces de alegría.

Otros parlamentarios por su parte, y sin importar que a su lado estuviera un potencial rival político, no dudaron en abrazarse y felicitarse por lo que ellos consideraban un triunfo de la democracia peruana.

Algunos, como el parlamentario Acuña, ondearon la bandera peruana dentro del Hemiciclo, mientras el titular del Congreso, José Williams, se fundía en un sentido abrazo con los otros miembros de la Mesa Directiva, entre ellos la fujimorista Martha Moyano. En la escena también aparece una de las más férreas críticas del gobierno de Pedro Castillo, Norma Yarrow.

En otra tomas, también se pudo observar gestos de extremo jolgorio entre Patricia Chirinos y María del Carmen Alva. Algunos más, hasta soltaron sus lágrimas de emoción

Patricia Chirinos y M,aría del Carmen Alva fueron de las más felices tras la vacancia de Pedro Castillo (Congreso TV)

De igual forma, una vez finalizada la votación, la vicepresidenta Dina Boluarte asistió al Palacio Legislativo para asumir la batuta del país y convertirse en la primera presidenta del Perú de su historia hasta el 28 de julio de 2026. O hasta que una nueva vacancia se cruce en su camino.

