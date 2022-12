Las figuras de Marruecos que fueron compañeros de Renato Tapia y Christian Ramos

Renato Tapia y Christian Ramos compartieron equipo con jugadores de Marruecos.

Marruecos es una de las revelaciones del Mundial Qatar 2022, ya que accedió a los cuartos de final tras eliminar a España en la tanda de penales, consiguiendo meterse en los 8 mejores por primera vez en su historia y devolviendo a un equipo de África a esta instancia después de 12 años, el último había sido Ghana en Sudáfrica 2010.

Este gran equipo guarda cierta relación con la selección peruana, ya que tres de sus principales figuras compartieron equipo con jugadores de la ‘bicolor’. Se trata de Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech y Abderrazak Abderrazak. Los dos primeros fueron compañeros de Renato Tapia y el tercero de Christian Ramos.

Amrabat fue uno de los responsables de que Marruecos aguante el cero contra la ‘roja’, se movió por todo el campo, marcando, creando juego e incluso salvó un gol hecho cuando bloqueó con una barrida espectacular un disparo de Ferrán Torres a arco vacío. El volante de 26 años jugó junto a Tapia en el Feyenoord la temporada 2017/2018.

Renato Tapia celebrando un gol con Amarabat en Feyenoord. (De Gelderlander).

Juntos llevaron alcanzaron el cuarto lugar de la Eredivisie y disputaron la Champions League. No obstante, no gozaron de muchas oportunidades de compartir el mediocampo, ya que ninguno fue titular indiscutible y en muchas ocasiones al ‘Cabezón’, el técnico Giovanni van Bronckhorst lo ubicó como defensor central. No pudieron compartir más tiempo debido a que Amrabat fue vendido al Brujas de Bélgica.

Renato Tapia también compartió con Hakim Ziyech, hoy gran figura de Marruecos y jugador del Chelsea, quien convirtió su disparo en la tanda de penales ante España y marcó en la victoria 2-1 sobre Canadá en la fase de grupos. Estuvieron juntos las temporadas 2014/2015 y 2015/2016 en el Twente de los Países Bajos.

Aquellas campañas no fueron positivas para el club, ya que finalizó en 10° y 13° puesto de la Eredivisie. No obstante, fue provechosa para ambos jugadores. El peruano disputó 20 partidos y marcó 5 goles en su primer año, siendo el curso más goleador en su carrera, y en el segundo su rendimiento fue tan bueno que lo compró el Feyenoord. Por su parte, Ziyech anotó 15 y 17 tantos en cada curso, por lo que fue vendido al Ajax, donde despegó su carrera.

Renato Tapia y Hakim Ziyech durante sus inicios en el Twente. (Twitter).

Abderrazak Abderrazak no jugó ante España, pero ingresó en los tres partidos de fase de grupos. El delantero de 31 años llegó al Al Nassr de Arabia Saudita junto a Christian Ramos después del Mundial Rusia 2018. En el Medio Oriente corrieron suertes distintas, ya que mientras la ‘Sombra’ solo jugó 10 partidos y volvió a Universitario tras 6 meses, mientras que el marroquí se convirtió en el goleador del equipo al marcar 107 goles en 3 temporadas.

El presente de Renato Tapia y Christian Ramos

Mientras sus excompañeros triunfan en la Copa del Mundo, Christian Ramos y Renato Tapia se encuentran de vacaciones, aunque pendientes de seguir desarrollando su carrera futbolística.

El defensor de 34 años se proclamó campeón de la Liga 1 2022 con Alianza Lima, pero rescindió contrato a final de temporada, por lo que se encuentra buscando equipo y los rumores apuntan a Sport Boys.

Por su parte, Tapia espera el regreso de la Liga Española, donde trata de ayudar al Celta de Vigo a evitar el descenso, ya que se ubican en el 17° solo un punto por encima del Cádiz y el Sevilla, quienes están en la zona roja.

