Cody Gakpo: de compartir con Beto da Silva en PSV a ser uno de los goleadores del Mundial Qatar 2022

La selección de los Países Bajos llegó al Mundial de Qatar 2022 sin ser una de las favoritas para adjudicarse el máximo título, pero lo cierto es que ya aseguró su presencia en los octavos de final. Esto sucedió luego de quedar en el primer lugar del grupo A con siete puntos, uno más que Senegal, el otro clasificado. Pero este éxito se debe, en gran parte, a Cody Gakpo, quien se ha hecho presente en el marcador en tres ocasiones (Senegal, Qatar y Ecuador fueron sus víctimas) y es uno de los goleadores del certamen. Sin embargo, este jugador tiene una relación con el Perú, ya que compartió equipo con Beto da Silva.

Antes de ello, es importante recordar cuando el atacante nacional era una de las grandes promesas del fútbol peruano. Sus números en Sporting Cristal encantaron a más de uno, llegando a estar en las convocatorias de la selección peruana bajo el mando de Ricardo Gareca. Pero en el 2015 fue en el que explotó, pues anotó seis goles en 21 partidos y demostró sus cualidades en un nivel formidable. A pesar de que tuvo una oferta de renovación de parte de los ‘celestes’, decidió salir libre y firmar por el PSV Eindhoven de la Eredivisie.

En los Países Bajos integró las filas del PSV Jong (equipo filial) y, en su primera temporada, convirtió dos goles en 16 compromisos. Pero al siguiente año, fue cuando Beto, con 19 años, tuvo la chance de coincidir con Cody Gakpo, que en ese entonces tenía 17 años. Solo estuvieron juntos en esa temporada, en el que el atacante sudamericano anotó dos tantos y asistió en dos ocasiones en 11 cotejo, mientras que el neerlandés tuvo participación en dos encuentros. En ese equipo también estuvo Steven Bergwijn, jugador del Ajax de Amsterdam que integra el combinado holandés de la actual cita mundialista.

Caminos diferentes

Al final, los dos tomaron rumbos completamente distintos. Beto da Silva, cansado de no contar con oportunidades en el primer equipo, optó por continuar su carrera en Gremio de Porto Alegre, para luego irse a Argentinos Juniors, Tigres, Lobos BUAP, Deportivo La Coruña, Alianza Lima y ahora la Universidad César Vallejo. En casi todos los equipos acusó problemas físicos que le impidieron rendir como en sus primeros años.

“Se unió a los entrenamientos del equipo principal y alternó en algunos partidos amistosos. En PSV tratamos de convencerlo de que tuviera más paciencia, pero Beto tenía otros planes”, le reveló Pascal Jansen, DT de aquel entonces del PSV Jong, al diario Depor, acerca de la partida del delantero.

En tanto, Cody Gakpo apeló a quedarse, seguir con su formación en el conjunto de los ‘granjeros’, hasta que en ese mismo 2016 se produjo su debut en la Eredivisie. Sin embargo, su explosión como futbolista se llevó a cabo en la campaña 2021/2022. Y es que en 47 partidos, marcó 22 goles y otorgó 15 asistencias.

Jefferson Farfán, su ídolo de infancia

Beto da Silva no es el único peruano que Cody Gakpo recordaría en su vida. Esto debido a que, por el hecho de haber nacido en Eindhoven, desde pequeño fue hincha del PSV y vio el accionar de Jefferson Farfán. “Me encantaba ver a (Ibrahim) Afellay y Farfán. Tenía un poster muy grande de todo el plantel encima de mi cama y, en la otra pared, había una de jugadores del PSV y Barcelona”, confesó en entrevista para el diario The Times.

De la misma manera, aseguró que, además de los jugadores mencionados, admiraba a otros exfiguras que pasaron por el Barcelona. “Tenía de Afellay y Farfán pero luego, cuando era mayor, tuve a jugadores del Barcelona como Ronaldinho y Eto’o. Solo fui hincha del PSV, pero me encantaba ver a equipos que jugaban buen fútbol”, agregó.

Último gol de Cody Gakpo en Mundial Qatar 2022

