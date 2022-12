Gripe Aviar en Perú: entierran a 900 pelícanos muertos en las playas de Arequipa

Alrededor de 900 pelícanos fueron enterrados en el litoral arequipeño. Foto: Andina

El director del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), Oswaldo Cornejo, reveló que se han enterrado alrededor de 900 pelícanos muertos en las playas de Arequipa, desde la primera vez que se encontraron. Estas aves fallecieron a causa de la gripe aviar, que se han presentado en diferentes litorales peruanos.

En las playas de la Ciudad Blanca se han registrado que el 99.5% son pelícanos, y el otro porcentaje son gaviotas. Según los reportes, reciben 20 a 25 denuncias de aves silvestres sin vida en el litoral.

Además, indicó que los primeros casos se han registrado en la zona norte, pero ahora son más frecuentes en Camaná e Islay. En estas provincias se han hallado 400 especies sin vida. De acuerdo con las declaraciones del funcionario, manifestó que al ser encontradas muertas se debe enterrar en fosas habilitadas por las autoridades locales.

El funcionario mencionó que Senasa supervisa el retiro de las aves para mantener las playas limpias ante exposición de los ciudadanos. Asimismo, las municipalidades provinciales y distritales se encargan de la maquinaria pesada con la finalidad que aperturen las fosas donde serán enterrados las aves.

Aves de corral

El director de Senasa también precisó que hasta el momento no se ha reportado casos de esta influenza en las aves de corral. Por ello, recomendó no acercarse a ningún pelícano o animal silvestre muerto; así como también que no se alarmen ante el consumo de los alimentos como pollo.

“Para fiesta de Navidad y Año Nuevo se recomienda a la población que no se alarme con el consumo de carne y de cualquier tipo de ave porque no hay ninguna transmisión ni riesgo de contagio con la influencia aviar”, mencionó Cornejo al diario La República.

Asimismo, sostuvo que todo ciudadano que encuentre un ave muerta se comunique de inmediato con Senasa, quienes serán los encargados de recoger las especies con la protección correspondiente.

Como se recuerda, se declaró emergencia sanitaria por 90 días por la gripe aviar en todo el territorio peruano. En este tiempo, se busca controlar y limpiar los espacios donde se encuentre las especies con la finalidad que no exista ninguna persona perjudicada.

