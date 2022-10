Flavia Laos revela que la llamaron para ser parte de ‘El Gran Show’: "No tengo tiempo”

Flavia Laos revela que la llamaron para 'El Gran Show' | Willax

Flavia Laos ha dejado un poco de lado la actuación y se viene dedicando con más fuerza a la música, por lo que se encuentra dando algunas declaraciones a los medios y esta vez fue invitada a ‘Amor y Fuego’.

Fue en programa que Rodrigo González le consultó si había sido invitada a participar de ‘El Gran Show’, el programa que acaba de estrenar Gisela Valcárcel y al que han asistido diversos personajes de la farándula.

La influencer sorprendió al confesar que sí había recibido la llamada, pero que decidió rechazarla desde el inicio. Flavia Laos reveló la razón y dejó boquiabiertos a los conductores del espacio de espectáculos de Willax.

“De Gisela sí (me llamaron), para ‘El Gran Show’. Le dije que no, que no tengo tiempo. Voy a estar haciendo mis shows fines de semana”, señaló relajada ante la enérgica risa de Rodrigo González.

Flavia Laos se negó a ser par de 'El Gran Show'.

Tras ello, explicó que no se sentiría cómoda en un reality como este, pues asegura que no es una persona que le guste pelearse con nadie, ni mucho menos hablaría de su vida privada en televisión nacional.

“Yo no le funcionaría. Yo sinceramente si me pones en un reality yo no te funciono porque yo no me voy a poner a pelear con la gente ni hablar de mi vida privada. Yo siento que a mí me botarían a la primera”, explicó.

Finalmente, señaló que teme al escenario y a los jurados, pues estar expuesta en televisión de esa forma lo ve como un riesgo para ella. Pese a ello, la han llamado en más de una ocasión para ser parte del show.

“Yo en verdad he tenido propuestas antes, pero no sé si me metería a bailar. Tengo un poquito de miedo de salir al escenario, siento que me daría miedo todos los fines de semana estar bailando, cantando, caerme”, finalizó.

En otro momento, Gigi Mitre le consultó por su carrera como actriz, la misma que no viene desarrollando hace un buen tiempo. Como se recuerda, Flavia Laos viene trabajando en redes sociales con diversas marcas con quienes ha viajado por el mundo y recientemente se dedica a la músia.

“Por ahora sí (he dejado de lado la actuación), porque no hay tantos proyectos aquí en Perú. Estoy dedicándome ahorita a la música y he hecho unos proyectos fuera que ya luego se los contaré. Son internacionales”, confesó la actriz a ‘Amor y Fuego’.

