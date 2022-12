Walter Ayala niega que haya acompañado al sobrino del presidente Pedro Castillo ante el exjefe de la DINI para pedir dinero

Walter Ayala sigue como ministro de Defensa

El exministro de Defensa, Walter Ayala, rechazó las afirmaciones hechas por José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que lo señaló de haber acompañado al sobrino del presidente Pedro Castillo, Rudbel Oblitas, para que le solicitará dinero de los fondos de esta institución para algunas gestiones que realizaría como bloquear la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

“Rechazo contundentemente todo lo declarado por el Ex-DINI. Lamentable que a un día del debate de la vacancia contra Pedro Castillo, salgan a la luz declaraciones fuera de contexto que dañan la imagen de un profesional”, escribió Ayala en su cuenta personal de Twitter.

Según Fernández, el familiar del presidente llegó a su despacho para lo siguiente: “Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”.

En esa línea, el exjefe de la DINI le respondió a Oblitas: “Soy temperamental, me paré con palabras fuertes y le dije que no atendería su solicitud y que vayan por donde han regresado”. Luego, Fernández le reprochó a Walter Ayala por prestarse a esta jugada. “Volteé a ver a Walter Ayala y le dije: “Yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro, ¿y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo?””, aseveró.

— Walter Ayala Gonzales (@walterayala3000) December 6, 2022

Además, destacó que en más de una ocasión el jefe de Estado fue informado del accionar de Rubdel Oblitas y que su única respuesta fue el silencio.

“[¿El presidente tenía conocimiento?] Totalmente, yo le dije: ¿Señor presidente, usted ha mandado a su sobrino Rudbel a pedir dinero? [...]. Se quedaba mudo, no sabía qué decirme”, sentenció.

“A mí, el señor Rudbel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rudbel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho”, añadió.

Desmiente versión

Otro exministro que ha sido salpicado por las graves revelaciones del exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia es Dimitri Senmache. Según Fernández Latorre, el ex titular de la cartera de Interior sabía que Juan Silva, exministro de Transportes, y Fray Vásquez, sobrino del presidente Castillo, se habían fugado para evitar la detección de la justicia.

En entrevista con Radio Exitosa, Senmache calificó de infamia las declaraciones de Fernández Latorre y aseguró que se trata de “mentira de pies a cabeza”. Además, deslizó que las afirmaciones que brindó a los medios de comunicación se trataría de una estrategia para liberarse planificada durante su detención por el caso Petroperú.

Dimitri Senmache fue la quinta persona que asumió el liderazgo del Ministerio del Interior. Foto: Andina

“Yo no lo conozco, no es mi amigo. Solo hemos tenido dos reuniones en Palacio de Gobierno en el marco del paro de transporte”, aclaró y aseveró que tampoco conoce a Beder Camacho y al exministro Juan Carrasco Millones, con quien supuestamente formaría parte de una organización criminal. “No es mi amigo y no es parte de mi entorno personal”, puntualizó.

Asimismo, sostuvo que nunca ha coincidido con Juan Silva y que el general Óscar Arriola puede dar fe de todas las acciones que se ejecutaron en la Policía Nacional del Perú (PNP) para lograr su detención.

“Yo no he conversado ni con el presidente, ni ministros, ni funcionarios sobre la posibilidad de facilitar la fuga de Juan Silva”, aclaró.

