Dimitri Senmache desmiente afirmaciones de exjefe de la DINI: “es una mentira de pies a cabeza”

El exministro del Interior, Dimitri Senmache se pronunció sobre las recientes afirmaciones del exjefe de la DINI, José Fernández Latorre en torno a la fuga del extitular del MTC, Juan Silva.

El exfuncionario de la DINI sostuvo, que de acuerdo a la conversación que mantuvo con el exsubsecretario general del despacho presidencial Beder Camacho, ex altos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo estuvieron implicados en la huida del exministro Silva.

“El transportador de acuerdo al audio es el comandante Verástegui, actual jefe de tránsito, y exedecan del ministro Dimitri Senmache”, expresó y señaló que el exministro del Interior si habría tenido conocimiento del hecho. “Yo no puedo decir o determinar algo de una información, yo recojo la información y se la doy a conocer, pero no puedo atribuir algo si no lo he visto”, agregó.

Exjefe de la DINI explica audios que involucra a ministros y allegados a Pedro Castillo | Panamericana TV

Al respecto, en entrevista con Radio Exitosa, Dimitri Senmache calificó de infamia las declaraciones de Fernández Latorre y aseguró que se trata de “mentira de pies a cabeza”. Además, deslizó que las afirmaciones que brindó a los medios de comunicación se trataría de una estrategia para liberarse planificada durante su detención por el caso Petroperú.

“Yo no lo conozco, no es mi amigo. Solo hemos tenido dos reuniones en Palacio de Gobierno en el marco del paro de transporte”, aclaró y aseveró que tampoco conoce a Beder Camacho y al exministro Juan Carrasco Millones, con quien supuestamente formaría parte de una organización criminal. “No es mi amigo y no es parte de mi entorno personal”, puntualizó.

Asimismo, sostuvo que nunca ha coincidido con Juan Silva y que el general Óscar Arriola puede dar fe de todas las acciones que se ejecutaron en la Policía Nacional del Perú (PNP) para lograr su detención.

“Yo no he conversado ni con el presidente, ni ministros, ni funcionarios sobre la posibilidad de facilitar la fuga de Juan Silva”, aclaró.

Dimitri Senmache aseguró que no ha estado involucrado en ninguna fuga y mucho menos ha recibido dinero o dádivas a cambio. “No estoy mezclado en absolutamente nada ilícito”, expresó y enfatizó que las pruebas presentadas por el exjefe de la DINI no demuestran lo que señala y “parece que no fuera un hombre de inteligencia”.

El exministro indicó que fue designado como ministro del Interior por invitación del presidente Pedro Castillo y no por invitación de Juan Millones, Félix Chero o Beder Camacho.

En tanto, indicó que va a recopilar toda la información difundida por José Fernández Latorre y en base a ella tomará una decisión en relación a la presentación de un documento judicial o legal para solicitar su rectificación.

