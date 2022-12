José Fernández Latorre, exjefe de la DINI, asegura que Castillo sabía de los pedidos de soborno de sus sobrinos

Ex funcionario contó diversos puntos en que involucrarían seriamente al presidente del Perú.

Esta mañana José Fernández Latorre, exjefe de la DINI, brindó una entrevista televisiva al programa Buenos Días Perú de Panamericana TV, en donde brindó importante información sobre el presidente Pedro Castillo y los diversos nexos que lo involucrarían en actos de corrupción.

El exfuncionario, aseguró que el jefe de Estado sí conocía de los sobornos que hacían sus sobrinos y cómo es que ellos operaban para obtener dinero ilícito. En esa línea contó cómo es que Rubdel Oblitas Paredes le pidió dinero en efectivo para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje en un medio de comunicación donde le iban a sacar a su tío y que los necesitaba de manera urgente”, aseveró este martes 6 de diciembre.

“Soy temperamental, me paré con palabras fuertes y le dije que no atendería su solicitud y que vayan por donde han regresado. Volteé a ver a Walter Ayala y le dije: “Yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro, ¿y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo?””, aseveró.

También remarcó que el familiar de Castillo Terrones le pidió la salida del actual ministro de Defensa y entonces jefe de su gabinete de asesores, Emilio Bobbio Rosas.

Además, reveló que en una conversación que tuvieron, Rubdel Oblitas Paredes estuvo acompañado del exministro de Defensa Walter Ayala y Henry Shimabukuro, en donde le solicitó la suma de un millón de dólares.

“Quería dinero para contratar un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares y que cuando vengan esos 30 millones iban a devolver el medio millón de dólares. Eso a mí me lo ha pedido, no un tercero, sino directamente ese señor”, aseveró.

El presidente Pedro Castillo, en Lima, en octubre. Ahora se enfrenta a un tercer intento de juicio político en el Congreso. | Ernesto Benavides/Agence France-Presse — Getty Images

Pedro Castillo estaba advertido

Durante la entrevista en vivo que realizó el exfuncionario del Gobierno de Pedro Castillo, mencionó que el mandatario sí estaba advertido sobre los hechos irregulares que cometían sus sobrinos y pese a estar advertido, el mandatario no habría hecho nada para detenerlos.

“Yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos: Jaime Vásquez y Fray [Vásquez]”, precisó.

“De estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional se le ha dado a conocer al presidente”, agregó.

El ex jefe de la DINI indicó que cuenta con audios que prueban sus acusaciones. Además, destacó que en más de una ocasión el jefe de Estado fue informado del accionar de Rubdel Oblitas y que su única respuesta fue el silencio.

“[¿El presidente tenía conocimiento?] Totalmente, yo le dije: ¿Señor presidente, usted ha mandado a su sobrino Rudbel a pedir dinero? [...]. Se quedaba mudo, no sabía qué decirme”, sentenció.

“A mí, el señor Rudbel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rudbel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho”, añadió.

