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Jefferson Montero exigió la renuncia de Sebastián Beccacece por duro presente de Ecuador en Mundial 2026: “Deja de vender humo”

El exreferente del cuadro ‘tricolor’ no dudó en cuestionar al entrenador argentino tras el empate ante Curazao y propuso a dos candidatos para dirigir ante Alemania

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Jefferson Montero exigió la renuncia de Sebastián Beccacece por duro presente de Ecuador en Mundial 2026.
Jefferson Montero exigió la renuncia de Sebastián Beccacece por duro presente de Ecuador en Mundial 2026.

La selección de Ecuador volvió a quedar en el centro de la polémica tras igualar sin goles frente a Curazao en la segunda fecha del grupo E del Mundial 2026. El 0-0 no solo encendió la frustración de la hinchada, sino que profundizó el malestar por la derrota inicial ante Costa de Marfil, dejando al equipo sudamericano con opciones muy limitadas de cara a la clasificación a los dieciseisavos de final.

Las críticas de los aficionados se hicieron sentir tanto en las tribunas como en redes sociales. Muchos señalan al cuerpo técnico como principal responsable del momento crítico de la ‘tri’. El empate, que a priori parecía accesible, transformó el ambiente en una olla de presión sobre la selección.

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En ese contexto de descontento, Jefferson Montero lanzó declaraciones que sacudieron el ambiente futbolístico ecuatoriano, apuntando no solo directamente contra Sebastián Beccacece, sino que además pidiendo su renuncia de inmediato. “¡Deja de vender humo y renuncia a la ‘Tri’. Ten un poco de dignidad. Le has hecho daño a nuestro fútbol y a una generación que estaba llamada a ser la mejor de la historia!”, reclamó en primera instancia en su cuenta de Twitter.

Sebastián Beccacece propuso una arenga final en la selección de Ecuador tras el empate ante Curazao. - créditos: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Sebastián Beccacece propuso una arenga final en la selección de Ecuador tras el empate ante Curazao. - créditos: REUTERS/Kai Pfaffenbach

La ‘turbina’, quien formó parte de la generación dorada que disputó el Mundial de Brasil 2014, fue contundente sobre el futuro de la dirección técnica nacional. “Hace mucho tiempo advertí que esto podía pasar teniendo a este entrenador al frente”, insistió el exjugador. Su pedido fue claro: “Tenemos referentes como Álex Aguinaga y Antonio Valencia que se han ganado la oportunidad de dirigir a la selección. Denles una oportunidad”.

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El llamado de Jefferson Montero no se limitó a una crítica, sino que propuso un cambio inmediato en la dirección técnica de Ecuador para el próximo compromiso ante Alemania. “Que ellos preparen y dirijan nuestro próximo partido ante Alemania. La ‘Tri’ necesita un cambio urgente y gente que realmente sienta estos colores”, manifestó. Esta propuesta sorprendió tanto por su frontalidad como por la magnitud de los nombres sugeridos.

El polémico tuit de Jefferson Montero tras el empate de Ecuador ante Curazao, que complicó sus chances en el Mundial 2026. - captura: Twitter Jefferson Montero
El polémico tuit de Jefferson Montero tras el empate de Ecuador ante Curazao, que complicó sus chances en el Mundial 2026. - captura: Twitter Jefferson Montero

La presencia de nombres como Álex Aguinaga y Antonio Valencia en la propuesta de Montero apunta a referentes históricos y queridos por la afición ecuatoriana. Aguinaga, emblema de la selección en los años noventa y parte de los primeros éxitos internacionales, y Valencia, múltiple mundialista y exjugador de Manchester United, representan para muchos la identidad de la ‘tri’.

Entre la desilusión por los resultados y la ebullición de las críticas, el futuro inmediato del equipo nacional parece envuelto en incertidumbre. Las declaraciones de Montero reflejan la demanda de una renovación urgente y la búsqueda de figuras que, según él, encarnen la pasión y el compromiso con los colores ecuatorianos.

Mundial 2026 - Ecuador 0 - Curazao 0

¿Qué resultados necesita Ecuador para clasificar en el Mundial 2026?

La situación en el grupo E deja a la selección de Ecuador al borde de la eliminación de la Copa del Mundo 2026 y con un margen de error prácticamente nulo. Para acceder a los dieciseisavos de final, la ‘tri’ debe vencer a Alemania en la última fecha en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, además, aguardar una combinación de resultados favorables en los otros partidos del grupo.

El empate ante Curazao complicó severamente la tarea, ya que la selección quedó con un solo punto tras dos jornadas. Ahora, no solo debe sumar los tres puntos ante un rival de máxima exigencia como el combinado ‘germano’, sino también esperar que el elenco caribeño y Costa de Marfil no sumen más de lo necesario para superarla en la tabla.

Una dura tarea para los dirigidos por Sebastián Beccacece, teniendo en cuenta que los ‘teutones’ golearon 7-1 a Curazao y vencieron 2-1 a los marfileños. Asimismo, la última vez que los sudamericanos pasaron la fase de grupos de la cita mundialista ocurrió en la edición del 2006.

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