Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao: “Lastimosamente no pudimos concretar”

Enner Valencia expresó su frustración por el empate sin goles ante Curazao. Crédito: REUTERS

La selección de Ecuador atraviesa un momento complicado en el Mundial 2026. El empate sin goles ante Curazao dejó a la ‘Tri’ contra las cuerdas en el Grupo E y obligada a jugarse gran parte de sus opciones de clasificación en la última jornada frente a Alemania. Tras el encuentro disputado en Kansas City, el capitán Enner Valencia expresó su frustración por no haber podido convertir las numerosas ocasiones generadas durante los 90 minutos.

El goleador histórico del combinado ecuatoriano fue uno de los jugadores más activos en ataque y contó con varias oportunidades para romper la igualdad. Sin embargo, la falta de efectividad volvió a pasar factura a un equipo que, pese a dominar amplios pasajes del compromiso, no logró encontrar el camino hacia el gol.

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“No entró lastimosamente, intentamos por todos lados, dimos todo, pero no pudimos concretar”, declaró Valencia al analizar el empate que dejó un sabor amargo en el vestuario ecuatoriano.

La igualdad ante Curazao agravó la situación de Ecuador en la tabla del Grupo E. Luego de dos jornadas disputadas, la selección sudamericana apenas ha conseguido un punto de seis posibles, un balance que la obliga a buscar una hazaña frente a Alemania, una de las potencias del torneo.

“De seis sacamos un punto, la verdad está complicado, nos queda un partido más, lo vamos a preparar y vamos a pelear hasta el final”, manifestó el capitán de la ‘Tri’, quien, pese al difícil panorama, aseguró que el equipo no bajará los brazos y agotará todas sus opciones de clasificación hasta el último minuto.

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Ecuador no tuvo eficacia frente a la portería de Curazao. Crédito: REUTERS/Kai Pfaffenbach

La selección ecuatoriana llegó al Mundial con la ilusión de superar la fase de grupos, pero los resultados obtenidos hasta el momento han puesto en riesgo ese objetivo. Ahora, el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece dependerá de una gran actuación en la última fecha para mantener vivo el sueño mundialista.

El agradecimiento a los hinchas ecuatorianos

Más allá de la decepción por el resultado, Enner Valencia dedicó unas palabras especiales a los aficionados ecuatorianos que acompañaron masivamente al equipo en Estados Unidos. Miles de seguidores volvieron a hacerse presentes en las tribunas y alentaron sin descanso durante todo el encuentro.

El delantero destacó el esfuerzo realizado por sus compatriotas para seguir a la selección en distintas ciudades del país norteamericano y reconoció que el plantel siente que quedó en deuda con ellos tras no haber conseguido una victoria. “Nuevamente la gente estuvo increíble. Llenó una vez más a pesar de las largas distancias, primero llenó en Philadelphia y ahora en Kansas y no le pudimos dar una alegría a ellos”, comentó.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group E - Ecuador v Curacao - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 20, 2026 Ecuador fans inside the stadium before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Kylie Graham

La última oportunidad ante Alemania

A pesar del complejo panorama, Valencia transmitió un mensaje de esperanza de cara al compromiso decisivo frente a Alemania. El atacante aseguró que el equipo seguirá trabajando con la misma intensidad y que luchará hasta el último minuto por conseguir los tres puntos que le permitan mantener opciones de avanzar a los dieciseisavos de final.

“Queda un partido. Vamos a trabajar, seguir luchando hasta el final para conseguir los tres puntos”, concluyó.

Con 49 goles en su cuenta personal, Valencia es el máximo anotador en la historia de Ecuador y una de las máximas figuras del fútbol de su país. Además, suma seis tantos en Copas del Mundo entre Brasil 2014 y Qatar 2022. Sin embargo, el atacante todavía no ha podido estrenarse como goleador en esta edición del Mundial 2026, una sequía que espera romper en el partido más importante de la fase de grupos para la ‘Tri’.

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