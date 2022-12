Sporting Cristal anunció el fichaje de Jostin Alarcón, joven promesa que viene de Sport Boys

Jostin Alarcón firmó con Sporting Cristal hasta 2025 (Sporting Cristal).

Sporting Cristal anunció la contratación de Jostin Alarcón, extremo de 20 años proveniente de Sport Boys, donde este 2022 se consolidó como titular y se convirtió en la figura del equipo. De esta forma, los ‘celestes’ ficharon a dos de los futbolistas más prometedores de la Liga 1, ya que la semana pasada oficializaron la incorporación de Adrián Ascues. El plan con ambos es a largo plazo, por lo que firmaron contrato por tres temporadas, es decir, hasta 2025.

El cuadro ‘cervecero’ le dedicó un gran video de presentación, en el cual se pueden apreciar sus mejores jugadas y goles en la última temporada con el cuadro del Callao.

El volante de 21 años es considerado uno de los jugadores más prometedores del fútbol peruano.

Alarcón disputó una gran temporada con la ‘misilera’: disputó 33 partidos, marcó 5 goles y repartió 6 asistencias. Su polifuncionalidad también fue útil para el técnico Juan Alayo, ya que se desempeñó como extremo por izquierda, derecha e incluso por el centro como diez. Sus principales características son la gambeta y el remate de larga distancia. También se hizo dueño de las pelotas paradas, cobrando tiros libres y córners.

Su rendimiento no es algo reciente, ya que su aparición data del 2021, cuando llegó desde las divisiones menores de Deportivo Municipal y fue clave en la clasificación del cuadro ‘rosado’ a la Copa Sudamericana, participando en 28 partidos en los que aportó 2 goles y 4 asistencias. Dicha campaña jugó más como volante interior.

Pese a su corta edad, este nivel le permitió a Jostin Alarcón ser convocado por Juan Reynoso a la selección peruana para los amistosos ante Paraguay y Bolivia. Si bien no pudo ingresar, este rápida evolución lo convierte en un futbolista que puede ser vendido al exterior de cara al futuro.

Jostin Alarcón en un partido con Sport Boys ante Alianza Atlético por Liga 1. (Liga 1)

Debido a que el futbolista tenía contrato con el cuadro ‘chalaco’ hasta 2023, los del Rímac tuvieron que pagar por su pase, aunque hasta el momento no se conocen las cifras del monto, lo que generó molestias entre los fanáticos ‘rosados’:

“Los hinchas del Sport Boys esperan saber cuánto pagó Sporting Cristal para llevarse a Jostin Alarcón. La administración de Matayoshi debería ser transparente y acceder a la petición de los fanáticos. Al menos enviarles un comunicado a los correos personales de los aportantes”, escribió el periodista Diego Sotomayor en su cuenta de Twitter.

Despedida de Jostin Alarcón de Sport Boys

Jostin Alarcón se mostró muy agradecido con Sport Boys por los dos años que permaneció en el equipo, por lo que escribió un sentido mensaje de despedida en su cuenta de Instagram:

“Hoy termina una etapa de mi vida, la más importante y feliz que he vivido hasta el momento. Es el día en que me despido del club Sport Boys al cual agradezco por haberme convertido en el futbolista y la persona que soy ahora, el que apostó estos dos años y con el que he vivido momentos que jamás podre olvidar”, inició.

Despedida de Jostin Alarcón (Twitter).

También señaló que parte en busca de nuevos retos profesionales, pero que nunca olvidará lo que le dio la institución: “El camino para llegar a este punto no ha sido fácil, pero se trata de una decisión muy meditada con la que entiendo que hago lo mejor para el club que llevo en el corazón, para mí y para mi familia. Sé que es el momento de afrontar nuevos retos y por eso nuestros caminos se separan hoy, aunque estoy seguro que en un futuro volverán a encontrarse”, añadió.

Por último, agradeció a todas las personas que lo acompañaron en sus dos años en el Callao: “Con estas líneas me despido del cuerpo técnico, empleados del club, mis compañeros jugadores y todos los hinchas que tanto han alentado en los buenos y malos momentos. No podía haber encontrado un mejor lugar para crecer como profesional y persona”. finalizó.

