Emilio Bobbio, nuevo ministro de Defensa, abandonó el set antes de entrevista: “Palacio no le autoriza a hablar”

Ministro de Defensa abandonó el set antes de entrevista en canal N

Este lunes, el presidente Pedro Castillo tomó juramento como nuevo ministro de Defensa a Emilio Bobbio Rosas, un militar en retiro que llega para tomar el lugar de Daniel Barragán, quien renunció el último sábado 3 de diciembre. Esta cartera enfrenta una serie de rumores por parte de algunos congresistas de oposición que especulaban con un posible golpe de Estado.

Por la noche, el presentador de canal N, Mario Ghibellini, anunció una entrevista con el recién nombrado ministro. Pero poco después contó que el titular del Mindef se retiró de las instalaciones del canal sin dar mayores explicaciones.

“El invitado era el ministro de Defensa, instantes antes de entrar al estudio estaba en la sala de espera, nos saludamos, me dio explicaciones de por qué eligió venir al programa, me dijo que pregunte sin miedo que iba a responder todo. Yo le respondí que el miedo por preguntar no existía de niguna manera”, narró el conductor.

En ese ínterin, cuenta que se acercó al ministro uno de sus edecanes, lo escuchó, se levantó y se fue del canal. “Más que miedo en hacer las preguntas, parece que había miedo en responderlas”, comentó Ghibellini y dijo que la situación es lamentable porque lo único que hace con esto es que los rumores se enciendan nuevamente. “¿Qué es o qué no quiere responder un ministro de Defensa de los que dependen la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea?”.

Emilio Bobbio Rosas se convierte en el sexto ministro de Defensa. Foto: Presidencia

Desde otro ángulo

Poco después, en su espacio, el periodista Jaime Chincha contó que eran minutos después de las 19:00 horas, cuando en un ambiente donde los invitados suelen esperar, se encontró con Emilio Bobbio. Le preguntó sobre los rumores del cierre del Congreso, y dijo que no permitiría que algo así ocurra, que se utilicen las instituciones castrenses para un fin así.

Asimismo, el ministro comentó off the record que había hablado con el presidente Castillo y le había garantizado que no le iba a pedir una cosa así como el cierre del Parlamento. Le dijo a Chincha que además era un hombre de carrera y su experiencia había demostrado que no aceptaba cualquier cosa.

“De pronto la puerta se abre e ingresa agitada su edecán con un teléfono en la mano. Le dice que ha recibido la llamada de Palacio de Gobierno. Lo que pude escuchar, porque yo estaba conversando con el ministro, de boca de la propia edecán fue: ‘Palacio no le autoriza a usted a hablar’, citando sus palabras”, contó el presentador.

Jaime Chincha cuenta detalles del incidente con el ministro Gobbio. Canal N

El ministro miró al periodista y simplemente le dijo “Me voy”. Para Chincha, esta situación deja una impresión que refleja un síntoma de que hay en este momento mucha tensión, quizá un poco de fragilidad, y mucha inestabilidad en el gobierno.

Poco después, el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, fue consultado por esta situación e intentó dar una explicación a lo ocurrido. “No tengo conocimiento. Lo que sí te puedo decir es que hay ministros que han estado despachando con el presidente”.

