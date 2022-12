Emilio Bobbio Rosas: perfil y hoja de vida del nuevo ministro de Defensa

Emilio Bobbio Rosas se convierte en el sexto ministro de Defensa. Foto: Presidencia

Esta tarde, 5 de diciembre, Emilio Gustavo Arturo Sandro Edmundo Bobbio Rosas juró como nuevo ministro de Defensa (Mindef), por lo que se convierte en el sucesor de Daniel Hugo Barragán Coloma. Es así como, será el sexto titular de esta cartera designado.

En setiembre, Bobbio Rosas también se desempeñó como jefe del gabinete de asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en la gestión de José Luis Fernandez Latorre, quien ahora se encuentra investigado. En este sentido, se suma al reciente Gabinete constituido y liderado por Bettsy Chávez.

Perfil

El titular de esta cartera es general del Ejército en retiro. De acuerdo con el portal de la Universidad San Martín de Porres, el reciente ministro se ha desempeñado como profesor de las asignaturas de Gerencia Social y Negocios Ambientales, y Responsabilidad Social Corporativa, en esta casa de estudios.

Además, también es doctor en Políticas Públicas en Seguridad Nacional y Desarrollo Sostenible. Asimismo, es maestro en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo. Asimismo, es licenciado en Ciencias Militares. Desde el año 2021, se desempeña como presidente del partido político Perú Integración Total (PIT).

Emilio Bobbio asume como titular del Mindef

Hace algún tiempo, aseguró que el presidente Pedro Castillo le “falta preparación”, pero que no es comunista y descartó que el Perú se convierta en Venezuela. Esto luego de reunirse hasta en tres oportunidades con el mandatario.

“Cuando yo me he entrevistado con Pedro (presidente de la República) no lo he notado comunista, o sea ni remotamente vamos a ser Venezuela ni Corea del Norte, están hablando puras tonterías, no es el perfil que tiene él. Es un profesor que le falta preparación, pero prefiero a alguien que le falte preparación a ladrones que sí ha habido acá”, sostuvo en una entrevista para RPP.

Asimismo, se pronunció sobre las investigaciones que se le han abierto al mandatario de la Nación. En ese momento, mencionó que no existe “pruebas” para acusarlo.

“¿Cuál es la prueba de corrupción de él, de Pedro? Si me dices hay un voucher, bueno depositó 200 mil soles en su cuenta y este me dice que le dio”, indicó.

El nuevo jefe del Mindef ha sido consejero del sentenciado Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala.

Renuncia de Barragán

El último sábado 3 de diciembre, el entonces ministro Daniel Barragán presentó su carta de renuncia ante el presidente Pedro Castillo. Según su oficio, indicaba que los motivos de su decisión se deben por “temas personales”.

“A la opinión pública informo que, por motivos estrictamente personales, he presentado mi renuncia irrevocable al cargo de ministro de Defensa. Agradezco al presidente de la República por haberme dado la invalorable oportunidad de servir a mi patria”, escribió por sus redes sociales.

