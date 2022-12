Ministro de Defensa ratifica que integrantes de la primera línea imputados por la Fiscalía no podrán ser gestores de paz

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo también que cada caso será analizado para determinar quiénes sí podrán ser cobijados con esta iniciativa. REUTERS/Luisa González

En la tarde de este lunes 5 de diciembre el ministro de Defensa, Iván Velásquez, entregó detalles sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro de convertir en gestores de paz a manifestantes que fueron detenidos en el marco del paro nacional del año pasado. Vale indicar que esta medida cobijaría a integrantes de la primera línea que han sido detenidos por su participación en las manifestaciones.

Al respecto, el jefe de la cartera de Defensa Nacional aseguró que los miembros de esta organización que fueron imputados por la Fiscalía no podrán ser gestores de paz. En ese orden, Sergio Andrés Pastor, conocido también como alias 19 no podrá ser liberado y tampoco incluirse en esa medida que hace parte de la Paz Total, convertida ya en política de Estado por vía legislativa.

Velásquez también envió un parte de tranquilidad a la parte del Congreso, que tenía expectativa por una supuesta impunidad en este proceso, afirmando que cada caso será analizado para determinar quiénes sí podrán convertirse en gestores de paz.

“No van a tener esa calidad personas que hayan cometido hechos graves o que por lo menos estén también imputados por hechos graves”, aseguró el ministro de Defensa. Vale indicar que en días pasados, el ministro del Interior, Alfonso Prada, aclaró también que tampoco habría amnistía para los jóvenes arrestados que serían gestores.

Le puede interesar: Ariel Ávila se declara confiado en el proceso de paz con el ELN: “con eso Colombia cierra 70 años del ciclo de violencia política”

“(...) Declaramos que no es una amnistía, no es un indulto, reitero que no es un perdón judicial —y que— quienes vayan a ser beneficiados de esta medida quedan vinculados judicialmente a los expedientes” detalló el jefe de la cartera del Interior en la mañana de este lunes al término del consejo de seguridad en el cual lamentó también la tragedia ocurrida en Pueblo Rico, Risaralda.

En esa declaración, Prada sostuvo que los procesos contra estos jóvenes no serán suspendidos, pero que se debe esperar a que sea aprobada la reglamentación para poner en marcha la iniciativa.

En el anuncio, el ministro Velásquez también dio a conocer que los policías que actualmente tienen investigaciones por posibles casos de abuso y exceso de fuerza en medio de las manifestaciones, podrían también convertirse en gestores de paz. En ese sentido, Prada también había enfatizado que esa designación no será exclusiva para manifestantes detenidos, sino también para líderes sociales, campesinos y afrocolombianos “que pueden aportar en la consolidación del proceso de paz en sus regiones”.

Las cifras de condenados por delitos cometidos en protestas

Actualmente, la Fiscalía han sido condenados nueve integrantes de la primera línea (incluyendo alias 19) por delitos relacionados con agresión a funcionario público y destrucción a bien ajeno. Sumado a eso, hay 160 escritos de acusación contra personas que participaron en las protestas del año pasado (y que serán llevadas a juicio), y han sido impartidas 171 imputaciones por hechos realizados durante el paro iniciado en abril de 2021.

Durante las manifestaciones realizadas en gran parte del país fueron detenidas 658 personas, de las cuales 50 (incluyendo a los integrantes de la primera línea) están condenados. Además, la entidad de control fiscal tiene registro de 29 homicidios cometidos durante el paro, de los cuales 3 habrían sido ejecutados en Bogotá y 16 en Cali.

Seguir leyendo: