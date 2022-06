Lucho Cáceres cuenta la verdad detrás de su explosiva reacción contra chofer y pasajeros de un bus

Lucho Cáceres explicó la razón por la que insultó a chofer y pasajeros de un bus de transporte público. (Foto: Composición Infobae)

A mediados de febrero, Lucho Cáceres se volvió viral y no precisamente por su talento actoral, sino por haber insultado a un chofer de un bus de transporte público. Su actitud dividió la opinión del público, ya que un grupo lo apoyó por alzar su voz de protesta mientras que otro lo criticó por haber perdido los papeles. Su principal detractora fue Magaly Medina, quien lo tildó de “matón”.

“Generando un tráfico y a partir de mañana serán embarrados con heces si suben a este medio de transporte del señor también. Gracias, pueden grabarme, colgarme y etiquetarme. Gracias animal de m...”, expresó el actor en las imágenes circuladas en TikTok y otras plataformas.

En su defensa, el artista nacional solo mencionó que “la paciencia tiene un límite”, asegurando que se sentía identificado con el personaje “Bombita” de la película “Relatos Salvajes”. No obstante, no explicó qué lo había llevado a reaccionar de esa manera.

Lucho Cáceres explota contra chofer de bus por generar tráfico y vídeo insultándolo se hace viral

Luego de cuatro meses de silencio, Lucho Cáceres decidió revelar qué pasó realmente esa noche durante una entrevista con el youtuber Carlos Orozco. Según dijo, todo empezó cuando se dirigía caminando a su casa, ubicada en Miraflores. Durante el trayecto, se percató que dos custers estaban estacionadas en la intersección de la avenida Benavides y la calle Colón, interrumpiendo el paso a una ambulancia.

“El semáforo estaba en verde y había una ambulancia que sonaba atrás. Entonces, me acerqué a la ventana del piloto y le dije ‘oye, hermano, tienes que avanzar’. Me cerró la ventana. Me subí y pasó lo que pasó, dije lo que dije. ¿Los pasajeros son cómplices? Para mí lo son. Yo también he estado en un cúster y me he quejado”, sostuvo.

Después de la tensa discusión, llegó a su casa muy tranquilo, vio una película, comió con su pareja y se fue a dormir. A la mañana siguiente, sus amigos le dijeron que era viral en TikTok, algo que no le importó realmente porque no se arrepentía de haber insultado al chofer del bus, ni a los pasajeros.

“No lo digo arrogantemente, no me arrepiento y lo volvería a hacer. Me encandenaría con 10 actores más en zunga y que venga las cámaras y que las autoridades hagan algo (...) No faltó quien diga que yo estaba borracho. Esa esquina de Miraflores es tremenda. No me arrepiento y si vuelvo a tener un impulso así, bueno (ya fue)”, añadió Lucho Cáceres.

Lucho Cáceres cuenta por qué insultó a un chofer de bus en febrero pasado | VIDEO: Youtube / Ventana de Emergencia. Créditos a Carlos Orozco

EN CONTRA DEL AMPAY A ALDO MIYASHIRO

A través de su cuenta de Facebook, Lucho Cáceres se pronunció sobre las polémicas imágenes de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal. Según dijo, los problemas de las parejas deben quedarse entre “cuatro paredes” y indicó que lo difundido por Magaly Medina es una violación al derecho a la privacidad que todo ciudadano goza.

“La violación constante y descarada a la norma que protege el derecho a la privacidad y a la intimidad que gozamos todos como individuos no puede ser violada y vulnerada con total desparpajo e impunidad, no. Delito además que ha sido normalizado por programas de espectáculos y por aquellos que los consumen”, se puede leer en su mensaje.

También hizo hincapié que grabar a una persona a través de su ventana es una práctica que se ha normalizado por los programas de espectáculo para vender contenido. “Estamos hablando del ámbito privado, más aún si se esta bajo cuatro paredes y se expone una imagen a través de una ventana en un domicilio, eso configura un delito, aquí y en cualquier parte del mundo”, agregó.

(Foto: Facebook)