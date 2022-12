Roberto Sánchez: “Agenda de la PCM no ha sido, ni será el modo golpista del Gobierno”

El ministro Roberto Sánchez resaltó que la manifestación a favor del gobierno debe ser pacífica.

Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y Turismo, se pronunció el último sábado sobre la agenda del gabinete ministerial que integra y aseguró que la PCM no tiene en su agenda un “modo golpista de Gobierno”.

Adicional a ello, el titular de la cartera del Mincetur se dirigió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) para expresar que el Poder Ejecutivo se acoge a la tregua política y mesa de diálogo a la que invocó dicho organismo. Bajo ese contexto, Sánchez cuestionó si el Legislativo haría lo mismo.

Además, como una manera de analizar las diversas iniciativas que han presentado los miembros del Congreso contra el Gobierno del mandatario de la República, Pedro Castillo, y preguntó dónde se podría identificar que existía algún tipo de golpismo.

Te puede interesar: Ministro de Comercio Exterior exige que se investigue con celeridad para dar con los responsables del accidente en el Aeropuerto Jorge Chávez

“Intentaron desconocer elecciones, vacancia 1, 2 y 3, cambian el reglamento para la suspensión presidencial express, abusos de interpelaciones y censuras, obstruyen la política exterior y el Plan Impulso Perú. ¿Dónde está el golpismo?.. ¡Además de desprecio cultural!”, escribió el titular del Mincetur en su cuenta oficial de Twitter.

“Desde el lado democrático nos reafirmamos que no ha sido, ni será, agenda de la PCM ese modo golpista de Gobierno que quisiera la oposición. OEA el Gobierno de Pedro Castillo acoge la tregua política y mesa de diálogo ¿Se atreverán al diálogo y consenso?”, agregó.

Roberto Sánchez se pronuncia en Twitter.

Presencia de diálogo

Durante una conversación con los medios de comunicación, el ministro Sánchez, manifestó que es importante abrir una mesa de diálogo con los congresistas a fin de terminar con las rencillas entre el Ejecutivo y Legislativo.

“Muy respetuosamente, yo me dirijo a los congresistas, creo que no nos llevará a ninguna situación sensata, el no aceptar estas tablas para dialogar, no decimos que eso resolverá (el problema), pero si somos conscientes de toda la crisis, no nos culpabilicemos. Tengamos esa sensatez, hagámoslo por el Perú”, dijo en TV Perú, Roberto Sánchez.

Roberto Sánchez es ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo. Foto: Andina

“Tanto nuestra premier como el presidente de la República han dicho que acogen esa invocación y la metodología será consensuar, basta ya de medidas unilaterales por más reglamentarias o no que sean, esa tregua política de 100 días no resuelve el problema, si no por dónde empezamos”, aseguró.

Además, precisó que la solución a la crisis no se resuelve cerrando al Congreso, ni vacando al presidente de la República, o convocando a nuevas elecciones, “sino que se necesitan dar esos pasos para fortalecer el sistema democrático”.

Mira aquí: Roberto Sánchez espera que el Congreso le otorgue permiso a Pedro Castillo para viajar a México

“La OEA ya se ha pronunciado y en un acto público donde dieron cuenta de lo que observaron, nosotros si creemos que es muy importante esta invocación de establecer una mesa de diálogo donde los actores puedan presentar su punto de vista, a fin de identificar puntos básicos que resuelvan esta crisis”, refirió.

“Congresistas, fuerzas políticas de manera muy respetuosa, la sensatez de este momento implica no estar pensando ya en la ojeriza de ayer, no vengamos con argumentos para quitar la legitimidad de los que hoy tienen la responsabilidad constitucional de conducir (el país)”, sostuvo el funcionario.

SEGUIR LEYENDO