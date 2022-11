Ministro de Comercio Exterior exige que se investigue con celeridad para dar con los responsables del accidente en el Aeropuerto Jorge Chávez

Roberto Sánchez es ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo. Foto: Andina

El ministro Roberto Sánchez se refirió a la tragedia ocurrida el día de ayer en el Aeropuerto Jorge Chávez cuando un avión de la empresa Latam impactó un vehículo de los bomberos aeronáuticos donde lamentablemente fallecieron Ángel Torres y Nicolás Santa Gadea, ambos miembros del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

El titular del despacho de Comercio Exterior y Turismo enfatizó su pedido para que las investigaciones sobre este fatídico hecho, se realicen en el menor plazo posible y así poder conocer a los responsables de lo que terminó con la muerte de dos hombres de rojo y un tercero que se encuentra sumamente delicado.

“Expreso mis condolencias a las perdidas irreparables de nuestros hermanos bomberos allí, realizando su labor; por otro lado, debo ser absolutamente contundente porque errores de esa naturaleza cuando se tiene allí la tecnología, la coordinación, no pueden ocurrir; por lo tanto, solo la investigación que hoy se está realizando tiene que ser inmediata para identificar las responsabilidades; las fallas humanas que han acontecido en este hecho, no puede ser eso; si eso va a meritar revaluar las responsabilidades respecto a Lap, tenemos que hacerlo porque esto no puede ocurrir, no podemos correr el riesgo de otro accidente de unos efectos realmente catastróficos”, detalló el ministro.

“Las responsabilidades en materia de investigación, necesitamos que se sepa cuanto antes para poder con celeridad corregir y aplicar la sanción que corresponda”, complementó.

Además, el titular del despacho de Comercio Exterior y Turismo habló sobre las medidas que se deban tomar a futuro para así evitar que hechos como el del pasado 18 de noviembre, no se vuelvan a registrar.

Familiares de bomberos fallecidos esperan que se esclarezca accidente en el aeropuerto Jorge Chávez

“Ya venía evaluándose la necesidad de ser más óptimos en la gestión de la conectividad aérea, si bien es cierto, en pre pandemia se tenía ciento un rutas desde el Aeropuerto Jorge Chávez y hoy se tiene 91 que es importante, pero avanzando el proyecto que está mejorando la infraestructura del aeropuerto, necesitamos no solamente sumar nuevas líneas, sino también mejores sistemas, aprovechar mejor la infraestructura todavía deficiente que tenemos y muchas de ellas con capacidad ociosa de brindar esos servicios como ocurre en Pisco, este es el momento en el que la autoridad de Aeronáutica Civil, la propia concesión, Corpac, el MTC, los ministerios que somos coparticipes de la conectividad aérea de poder prontamente reevaluar todo este desempeño, la estructura es fundamental, la digitalización, la seguridad es fundamental y ahora es el momento de un ajuste de tuercas para ser más competitivos y no tener ese portafolio de proyectos esperando cuando necesitamos mejorar la conectividad del país”, sostuvo Sánchez.

