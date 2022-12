Perú, el primer país al que Kylian Mbappé le anotó su primer gol en un Mundial

Kylian Mbappé le marcó a Perú su primer gol en un Mundial. (EFE)

Kylian Mbappé se ha convertido en noticia de último momento luego de ser la principal figura de la selección de Francia en el triunfo ante su similar de Polonia en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Su doblete le permitió al equipo del ‘gallito’ colocarse entre los ocho mejores, aunque también para posicionarse como el máximo goleador del certamen con cinco tantos. Sin embargo, este gran momento anotador inició en la edición pasada, cuando le marcó a Perú en su segundo partido.

Antes que todo, es importante indicar que el astro francés llegaba a la cita mundialista de Rusia 2018 como figura de un PSG que quería dominar la Ligue 1 y el panorama europeo. Sus notables exhibiciones con el AS Mónaco en primera instancia y luego con el conjunto parisino, lo metieron en la lista del técnico Didier Deschamps para afrontar este magno evento deportivo.

En el primer encuentro ante Australia, los franceses no mostraron todo su potencial y tuvieron dificultades para causar daño en campo contrario. Recién en la segunda mitad llegó el gol de la apertura por intermedio de Antoine Griezmann desde la vía de penal a los 58′. Mile Jedinak respondió desde el mismo modo a los 62′. No obstante, un autogol de Aziz Behich les dio la victoria. Kylian no causó mucho peligro.

Partido con Perú

El rendimiento del nacido en Bondy empezó a crecer en el segundo cotejo, específicamente ante la selección peruana, que venía de caer ante Dinamarca. La ‘bicolor’ sabía de las complicaciones que este duelo implicaba, pero de todos modos no se amilanó y trató de jugarle de igual a igual.

Paolo Guerrero trató de inquietar a la zaga rival con un disparo cruzado tras un gran pase de Christian Cueva, pero el arquero Hugo Lloris tuvo una magnífica intervención. Pero el mismo ‘Depredador’ se encargaría de ‘iniciar’ el gol de Francia. Y es que perdió un balón tras una incisiva presión de Paul Pogba, quien habilitó a Olivier Giroud y este sacó un disparo, que rozó en Alberto Rodríguez para que el rebote lo tome Kylian Mbappé y, no solo pueda abrir el marcador a los 34′, sino para que anote su primer gol en dicha Copa del Mundo.

De esta manera, Perú se convirtió en el primer país al que este ‘crack’ le marca en una cita mundialista. A pesar de que el ‘score’ no se movió más (aún con el disparo de Pedro Aquino que chocó en el palo), el performance del atacante europeo fue en aumento. Sus siguientes víctimas fueron Argentina (x2) en los octavos de final y Croacia (x1) en la gran final, logrando cuatro tantos, fundamentales para levantar el trofeo de campeón del certamen mundialista.

Participación en Qatar 2022

Kylian Mbappé continuó demostrando en el PSG las condiciones que en la actualidad lo convierten en uno de los mejores jugadores del planeta. De hecho, en la escuadra dirigida por Christophe Galtier acumula 190 goles y 80 asistencias en 237 partidos.

Pero en el Mundial de Qatar 2022, sabía que podía seguir estirando sus cifras con la selección de Francia. Fue así como en el encuentro ante Australia, le anotó un gol en el triunfo 4-1. Luego le hizo un doblete a Dinamarca y también le convirtió dos tantos a Polonia para decretar la clasificación a los cuartos de final. En total, suma cinco goles, liderando así la tabla de goleadores.

Números históricos

Con ello, Mbappé se ha convertido en el sexto máximo goleador en la historia de Francia con 33 tantos. Además, a sus 23 años, tiene 9 goles en 11 partidos en Mundiales, los mismos tantos que Lionel Messi, aunque con tres ediciones menos y también supera a otros astros Cristiano Ronaldo (8), Diego Maradona (8) y Pelé (7). Si tomamos en cuenta el margen que aún tiene por jugar, su siguiente reto podría ser superar al alemán Miroslav Klose, quien logró 16 goles en las Copas del Mundo.

