Árbitro peruano Kevin Ortega no se percató de la cadena de Jules Koundé en Francia vs Polonia y recibió críticas

Kevin Ortega cometió error en Francia vs Polonia, partido por octavos de final de la Copa del Mundo 2022.

Kevin Ortega se llevó todas las críticas en el partido entre Francia y Polonia por los octavos de final del Mundial Qatar 2022, debido a su falta de atención. El peruano que participó de dicho enfrentamiento como cuarto árbitro no se percató de que el futbolista Jules Koundé tenía un collar, algo que va en contra de las reglas.

La selección francesa se impuso 3-1 ante los polacos y consiguió su boleto a los cuartos de final. En dicha victoria ocurrió algo peculiar que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales. Y es que el lateral Jules Koundé saltó al campo de Estadio Al Thumama, portando una joya en el cuello.

El defensor del Barcelona de España permaneció por varios minutos en la cancha sin ser descubierto por los árbitros. Recién a los 41′, un integrante del comando técnico de Didier Deschamps aprovechó un lateral para retirarle la cadena.

Jules Koundé fue cambiado a los 92 minutos por Axel Disasi.

Te puede interesar: Gol de Julián Álvarez a Alianza en la Libertadores es comparado con su tanto ante Australia en Qatar 2022

Críticas para Ortega

La atención no solo recayó en el jugador francés, sino también en el responsable de que se haya cometido esa falta, Kevin Ortega, uno de los árbitros peruanos elegidos para esta Copa del Mundo y que se encontraba participando como cuarto referí en dicho cotejo.

Los comentaristas de DirecTV trajeron a colación su nombre cuando le retiraron la joya al ‘galo’. “La cadenita de Koundé... Aquí falló el cuarto, el peruano Kevin Ortega que no advirtió que Koundé saltó al terreno de juego con una cadenita de oro”, expresó durante la transmisión.

Asimismo, Vicente Cisneros, periodista de GOLPERU, se refirió a la labor del ‘incaico’ a través de su cuenta de Twitter. “41 minutos se demoró el árbitro venezolano Jesús Valenzuela para pedirle a Koundé que se saque la cadena. ¿Debió el cuarto árbitro, el peruano Kevin Ortega, darse cuenta de dicho detalle?

Foto: GOLPERU.

Te puede interesar: Kevin Ortega, árbitro peruano, presente en Inglaterra vs Irán por Mundial Qatar 2022

Reglamento

International Football Association Board (IFAB), conformada por la FIFA y otras entidades de este deporte, es la encargada de definir las reglas. Y en su manual, está establecido claramente el equipamiento de los jugadores y lo que no está permitido.

Según este reglamento, “se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería (collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma, etc.). Los jugadores tendrán la obligación de quitárselos. No se permite cubrirlos con cinta adhesiva”.

Además, indica que, “se deberá inspeccionar a los jugadores antes del inicio del partido y a los suplentes antes de que entren en el terreno de juego. Si un jugador llevara equipamiento o accesorios de joyería prohibidos o peligrosos, el árbitro deberá ordenar al jugador: quitárselo o abandonar el campo”.

La participación de Ortega en el Mundial

Kevin Ortega junto a Michael Orué y Jesús Sánchez fueron los elegidos para representar al Perú en el Mundial Qatar 2022. El árbitro de 30 años hizo su debut en la máxima competencia en el duelo entre Inglaterra e Irán, válido por el grupo B.

También ha participado en el Marruecos vs Croacia, Serbia vs Suiza, Irán vs Estados Unidos, Corea del Sur vs Ghana, Croacia vs Canadá, Polonia vs Arabia Saudita y Qatar vs Senegal.

SEGUIR LEYENDO