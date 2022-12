Nicolás Strauss habla sobre el abrupto final de ‘La Gran Estrella’ y lo que piensa de ‘El Gran Show’

Nicolás Strauss fue participante de La Gran Estrella.

Tras culminar ‘La Gran Estrella’, Nicolás Strauss no se ha quedado de brazos cruzados. El cantante y actor lanzó una versión más actual de ‘Un beso y una flor’, canción que marcó mucho su carrera, pues le recuerda su niñez y a su padre Jean Paul Strauss cantándola en su casa y en presentaciones.

Nico, como también es conocido, brindó una entrevista a Infobae, donde cuenta qué pasó después de ‘La Gran Estrella’, espacio que le abrió las puertas para demostrar su talento, y sobre todo, probarse a sí mismo qué es lo que es capaz de hacer. Le apenó mucho que esta oportunidad haya durado poco tiempo, aunque confiesa que sabe cómo es la televisión. Además, resaltó su deseo de volver a encontrarse con Gisela Valcárcel en algunos de sus formatos.

Hace unos meses lanzaste una versión actual de ‘Un beso y una flor’, ¿por qué elegiste esta canción?

Hemos hecho nuestra versión. Decidimos grabarla con unos sonidos más orgánicos y actuales para poder llegar a nuestras generaciones. Gracias a Dios, el público lo ha aceptado de una manera positiva. Seguimos haciendo la promoción para que llegue a la mayor cantidad de personas posibles. ¿Por qué la elegí? Este tema forma parte de mis influencias y crecimiento como artista. Cuando uno es chico, hay canciones que uno escucha, en mi casa la escuchaba siempre en la radio o en mi papá. Siento que un tema tan importante durante la trayectoria de mi carrera, el resultado fue bueno, lo estamos entregando con mucho cariño.

En el video se ve a Stefano Meier...

Sí, Stefano es un gran amigo, desde muy chicos he compartido mucho, teníamos una banda juntos. Le pedí que me acompañe y aceptó de inmediato. Son muchos años de amistad.

Tanto él como tú se están abriendo camino para ser conocidos por sus talentos, ¿les ha sido difícil cargar con un apellido tan imponente y conocido en el medio?

El apellido siempre va a sonar, pero no como un peso, sino como una responsabilidad de seguir representándolo. Es inevitable que teniendo padres conocidos (Christian Meier y Jean Paul Strauss), digas ‘es el hijo de’. No es algo que me moleste. Al contrario, me enorgullece, quiere decir que la carrera de mi papá ha dado éxito. Nosotros (Stefano y él) nos estamos preparando y trabajando muy duro para que con el tiempo eso cambie en algún momento y nos conozcan más con nuestro nombre, en mi caso como Nicolás Strauss.

Tuviste la oportunidad de ser parte de ‘La Gran Estrella’, ¿cómo fue esta experiencia?

Viví una experiencia muy bonita en la competencia. Nos sirvió mucho a todos para darnos a conocer en esta industria en nuestro país, que a veces es complicado, pero tuvimos una exposición que nos ayudó bastante. A mí me dio mucha experiencia, mucho aprendizaje, y ahora que terminó esta competencia, nos queda seguir de manera positiva, seguir con la carrera, seguir sacando canciones y aprovechar el momento que es lo importante.

¿Ha cambiado mucho tu vida a raíz de esta oportunidad?

De hecho cambia, en este reality hay gente muy preparada que se esfuerza para que nosotros cada día aprendamos. Se siente bastante el cambio, desde el primer día que uno entra ahí, al programa. A veces hay miedo, inseguridades, pero con la ayuda de los coaches, uno termina aprendiendo muchísimo, llenándose de confianza, a conocer mucho más tu talento. Es un cambio que por más que haya sido poco tiempo, dos meses, es un cambio bastante grande como artista.

¿Tú pediste que te presenten solo como Nico?

No fue algo que yo pedí, es algo que lo manejaron por su lado, no tenía conocimiento de cómo nos iban a presentar en ‘La Gran Estrella’, pero imagino que querían cuidarme un poco en ese sentido. Cuidaron también el programa porque, de hecho, si un apellido resalta, mucha gente puede empezar a hablar y sacar sus propias conclusiones, pensar que uno llega allá por el apellido nada más. Tal vez quisieron evitar eso y darme a conocer como un artista nuevo, pero tarde o temprano era inevitable que sepan quién era y quién era mi papá.

Lamentablemente, el programa terminó de forma abrupta...

Es muy complicado siempre apostar por nuevas producciones, por algo diferente. Gisela ha estado acostumbrada por un tipo de show constante, si bien va cambiando el formato, siempre tiene caras conocidas. Esta vez ha intentado a hacer algo diferente con caras nuevas, fue una propuesta más complicada. Lamentablemente, aquí la gente nunca está contenta con lo que les ofrecen, y si hay caras conocidas, piden caras nuevas, y cuando hay caras nuevas, piden caras conocidas. Siempre están disconforme con lo que se les da, pero Gisela apostó por eso. Era una idea que tenía desde hace mucho tiempo, de poder darle un espacio a nuevos talentos, pero fue más complejo.

Por el bajo rating..

Sí, había público que por momentos acompañaba al programa, otros sábados, no. Dado que esto es un programa de televisión, el rating es lo que influye. Es por eso que el programa se acortó, de 10 semanas terminaron siendo 7, que iban a ser menos. Primero iban a ser 5 o 6, me parece, cuando la gente reaccionó, la producción decidió darle una oportunidad más, pero ya no se pudo más. Estuvimos hasta donde el público nos permitió.

¿Cuál fue la sensación tuviste cuando esto estaba ocurriendo?

Es algo que entendí, sabíamos que era incierto qué tanto iban a funcionar o no. En un principio fue sorpresivo la primera vez que nos comunicaron de esta posibilidad. Sí sabíamos que el rating no nos estaba acompañando como esperaba la producción, sabíamos que existía la probabilidad que no lleguemos a las 10 semanas como se dijo en un principio. Eso nos dio más ganas de entregar muchísimo más gala a gala, era nuestro momento para mostrarnos y dar lo mejor para quedarnos en competencia.

¿Qué aprendiste?

Antes del programa ya tenía experiencia en canto y actuación, pero estar en el programa era algo nuevo, no estaba acostumbrado a muchas cosas. Semana a semana demostré que tenía versatilidad, que podía bailar, cantar y más al mismo tiempo. Eso me llevó a la final. Muchos puedes decir, ‘él es serio o sobrado’. No es así, muchas veces es la timidez y nervios del momento, eso es lo que aprendí a manejar en la competencia.

¿Te comunicas con tus compañeros?

Claro que sí, no con todos, algunos no viven aquí, otros siguieron su camino. Pero sí estoy en contacto con varios, nos hicimos muy amigos, nos conocimos más las últimas semanas. Cuando quedamos pocos, el grupo se unió mucho más. Tenemos planes de seguir compartiendo música y con algunos me encuentro.

¿Te gustaría participar en ‘El Gran Show’?

Claro que sí, todas las oportunidades son extraordinarias para la carrera de uno, si bien ‘El Gran Show’ es baile y no canto, a mí también me encanta bailar, tengo facilidad para aprender. Si en algún momento me llega la oportunidad, yo encantado de poder participar, de estar ahí, Yo tengo una ilusión de poder volver, sea el formato que sea o como invitado, es un escenario que me marcó mucho y me enseñó bastante. Si se da la oportunidad, yo encantado.

¿'Un beso y una flor’ lo lanzaste con el apoyo de tu padre?

Sí, él ha sido siempre mi máxima motivación, no solo como artista, sino como apoyo. Él está metido en ese proyecto, su experiencia me ayuda un montón, para estar enfocado, para no perderme, su apoyo siempre ha sido muy importante.

¿Es tu cable a tierra?

Es una imagen a seguir, no solo como papá, sino artista. Esta carrera hace muchas veces que se te despeguen los pies del piso, él siempre está guiándome. Gracias a Dios tengo presente eso, siempre he trabajado con mucha oportunidad. Yo estoy muy agradecido con todo lo que tengo y he logrado gracias al público, siempre pisando tierra y concentrado en seguir adelante.

¿Cómo va tu faceta de actor?

Sigo preparándome, lamentablemente mi inicio de actuación se vio frustrada por la pandemia, porque justo tuve la oportunidad de hacer cine tres meses antes de que todo inicie. La película (Un mundo para Julius) salió en plena pandemia, pero seguimos en contacto. Es igual que en la música, hay que intentar siempre, para eso me estoy preparando, para estar listo cuando me llamen. Es otra de mis pasiones.

