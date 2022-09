Jean Paul Strauss y el cristianismo: Cómo conoció a Dios y los conciertos gratuitos que hace a su nombre

Jean Paul Strauss habla de su relación con Dios. (Facebook)

Jean Paul Strauss es uno de los cantantes con más décadas de trayectoria en la música. El artista nacional vivió un episodio que le hizo dar un giro a su vida, desde ese momento se encarga de ser un instrumento de Dios para que, a través de su música, más personas lo conozcan.

El cantante sigue trabajando en lo suyo y próximamente será parte de un Homenaje a José José junto a grandes artistas como, Julio Andrade, José Pardo y más, este 15 de octubre. Jean Paul Strauss conversó con Infobae y reveló detalles de su música inspirada en Dios, la carrera de su hijo Nicolás y su deseo de presentar una producción audiovisual a Netflix o Amazon.

Jean Paul, te presentarás en un homenaje a José José, ¿cómo te sientes?

Súper entusiasmado y contento de poder homenajear a un gran cantante que ha sido parte de mi vida, además de compartir el escenario con muy buenos amigos y profesionales. Me emociona también que se estén haciendo este tipo de eventos, de poner en la palestra nuevamente a los cantantes, ya no tenemos muchas plataformas donde mostrarnos. La televisión y todo ha cambiado. Estamos montando un espectáculo muy bonito.

Yo he crecido escuchando José José, soy de la generación que escuchaba la música de la mamá en la casa, entonces yo he crecido con José José, Camilo Sesto, El Puma, Rafael. En especial José José junto a Camilo Sesto son mis favoritos de la generación. Es un honor ser parte de este homenaje.

Homenaje a José José.

Con años de trayectoria, ¿cómo te sientes en cada presentación?

Hay muchas cosas que las sigo viviendo como la primera vez. Me gusta estar en el escenario y compartir con la gente, pero antes de subir tengo una sensación de expectativa, nervios bonitos que son parte de la magia de ser artista. Es algo que yo vengo disfrutando mucho.

Sientes que has madurado…

Sí, lo que sí ha cambiado es que uno va creciendo, va tomando mucha más confianza en sí mismo, lo que hace, en el espectáculo. Estás rodeado de gente super profesional, cada uno sabe lo que hace.

Le has dado un giro a tu vida, ahora le cantas a Jesús, ¿cómo se dio?

Eso ha sido algo muy especial y muy bonito. Yo tuve una experiencia muy especial con Dios, hace 5 años que cambió mi vida. Para mí fue la oportunidad de empezar a conocer realmente quién es Dios. Esto es fuera de las religiosidades y los fanatismos porque no va por ahí, sino es una relación muy intensa, muy fuerte, muy constante con Dios, pero conociéndolo a través de su palabra que es la única forma de realmente conocerlo.

¿Qué tanto ha impactado en tu vida?

Esto me ha traído cosas muy lindas. Yo empecé a sentir en mi corazón las ganas de cantarle, de escribirle y de usar este talento que él me dio para su obra, porque lo que yo logro a través de estas canciones es solamente ser un instrumento para muchas personas que, gracias a Dios, están cambiando su vida.

En TikTok te dedicas a hablar de Dios...

Mi Tiktok lo he dedicado exclusivamente para compartir el mensaje de Dios y la verdad es que ha sido una gran decisión. Por medio de esa plataforma han llegado al Ministerio del Amor muchísimas personas con muchas necesidades; emocionales, espirituales, inclusive de salud. Esto ha sido un cambio intenso para ellos también de manera positiva.

Jean Paul Strauss. (Instagram)

¿Te hace sentir parte de ese cambio?

Cuando tú sientes que estás ayudando a la gente con lo que haces te sientes bien, es lindo saber que puedes ayudar.

Tu hijo Nicolás estuvo en ‘La Gran Estrella’, ¿cómo lo ves en el inicio de su carrera musical?

Lo veo muy bien, lo veo enfocado, lo veo con mucho brillo sobre todo. Yo soy un papá pesado, me gusta decir las cosas como son.

¿Exigente?

Más que exigente soy realista y creo que cuando amas de verdad, tienes que ser sincero, porque lo que buscas con tu sinceridad es que la persona crezca y que le sirva para mejorar ciertas cosas y sobre todo cuando son cosas profesionales.

Un papá crítico…

Yo con Nico soy muy crítico, pero en el buen sentido de la palabra y lo que he visto en él en estas semanas es un crecimiento y una proyección. Más allá de ser su papá, yo lo veo como productor, si es mi hijo y yo veo que no pasa nada, se acabó, no todo el mundo nació para ser artista. Yo sí veo en él un artista de proyección internacional.

Al igual que tú, inició en el set de Gisela Valcárcel

Sí, este es el inicio y le ha servido muchísimo. Estamos súper agradecidos con Gisela y todo el equipo porque le ha dado una oportunidad increíble a muchos chicos que tienen el talento y se quedan perdidos porque no saben por dónde empezar una carrera.

Él pasó el casting sin decir que es tu hijo, ¿prefieres que trabaje su carrera solo?

Sí y lo hemos conversado. De hecho, el que le dijo del casting fui yo. Un amigo me dijo que había visto lo del casting, pero como yo soy amigo de Gisela no quise intervenir en lo más mínimo porque no me gusta presionar a mis amigos, ni pedir un favor como esos, no sería justo ni para él ni para los demás. Entonces, yo le dije que me enteré pero que no me iba a meter. Anda has lo tuyo y si pasas, bien y si no qué pena y así lo hizo. Cuando ya llegó al último filtro le dijeron si era algo mío por Strauss. Ahí supieron. De hecho, me quisieron invitar al primer programa para acompañarlo, dije que no, que muchas gracias, mil disculpas, pero no me parecía correcto que yo llegara. Eso sería un “por si acaso él es mi hijo”, así que mejor lo dejé solo.

Nicolás Strauss y Jean Paul Strauss. (América TV)

Él también lanza su nueva canción, ¿compartirán escenario?

En su presentación hay muchas sorpresas, hay muchos artistas que compartirán con él esa noche. Yo intento no estar subiéndome mucho a su escenario porque no quiero que estén diciendo el hijo de, yo creo que él tiene que brillar con su talento propio, pero si él me invita, yo voy a cantar feliz con él. Yo estoy viendo el tema de producción, lo estoy apoyando en esa área. Todo lo que ha grabado lo ha hecho conmigo y más profesionales, pero siempre conversando. Mi labor ahorita con él es atrás del escenario y poderlo aconsejar, y ayudar con todo lo que yo ya he aprendido con todos estos años.

¿Y tú cómo vas con tu agenda?

Con la música cristiana es donde mi agenda está mas llena. Estoy yendo por muchos lados, pero me gusta aclarar algo y es que yo no cobro por mis presentaciones de la música cristiana. Cuando digo que mi agenda está llena, no significa que hago negocio, yo lo hago por amor en verdad y como gracias a Dios tengo trabajo y me va bien, puedo dedicarle mucho tiempo a él también. Eso me tiene muy contento y muy feliz.

¿Algún proyecto sorpresa?

En noviembre me voy hacia el norte, un viaje en moto. Estoy preparando un proyecto para el próximo año para hacer un viaje por toda Sudamérica en moto, salir en busca de cocineros peruanos y hacer un intercambio de música en cada lugar que llegó con mi colectivo Vibra Perú, todo se va a grabar para hacer un documental que pretendemos que vaya hacia Netflix o Amazon.

SEGUIR LEYENDO