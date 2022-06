Talía Azcárate alienta a la Selección Peruana tras quedar fuera de Qatar 2022: “No te daré la espalda”

Talía Azcárate apoya a la Selección Peruana tras la dolorosa eliminación del Mundial. (Foto: Instagram)

La periodista deportiva Talía Azcárate alienta a la Selección Peruana en estos momento luego de que quedara eliminada del Mundial Qatar 2022. Al igual que la presentadora de DirecTV Sports, muchos hinchas hinchan no han dejado de agradecer a los dirigidos por Ricardo Gareca pese al mal resultado.

Tras haber fallado en la ronda de penales ante Australia, muchos hinchas y periodista no pudieron evitar caer en la nostalgia y el sentimiento de pena que golpeó a todos por terminar de forma abrupta el sueño de Qatar 2022.

Pero otros fanáticos y comentaristas deportivos han preferido tomar una posición de reconocer lo logrado y estar agradecidos por lo avanzando. Una de ella es Talía Azcárate, quien no duda en mostrarse agradecida y renueva su confianza por la blanquirroja en este complicado momento para el amante del fútbol.

“ Gracias por devolvernos la esperanza, gracias por hacer latir nuestros corazones, yo no te daré la espalda. Yo NO dejaré de alentarte. ¡En esta estamos juntos! ¡Nos verán volver, de eso no tengan dudas! ”, escribió Talía desde su cuenta de Instagram.

Gracias a su profesión, Talía tuvo la oportunidad de estar cubriendo desde Qatar este difícil partido de la selección y fue testigo en primera fila de lo vivido por nuestros jugadores en el partido de repechaje por su boleto a Qatar 2022.

“ Si me contaban de niña que iba a cubrir el repechaje de Perú en Qatar 2022, no lo creía. A veces la realidad termina superando, incluso, nuestras expectativas. Vamos ‘perucito’ de mi vida”, escribió emocionada la periodista en su cuenta de Instagram desde la ciudad de Doha, en Qatar.

Ahora como una hincha más se suma al pedido de no dejar caer lo brazos, seguir alentando, superar este amargo momento y saber que nuestra selección volver a darnos a alegrías dejando en el pasado el difícil tiempo que no toca superar.

Talía Azcárate pide no dejar de alentar a la Selección Peruana. (Foto: Instagram)

SU PASIÓN POR EL FÚTBOL

Talía Azcárate no solo es periodista deportiva, ella también comparte un profundo amor por el fútbol, pues hace muchos años formó parte de la selección peruana femenina, cuando recién se estaban formando los primeros cimientos y no tenía el apoyo que recibe ahora.

“ Yo llego a la selección a los 14 años, me pasa la voz Cote Parro, que juega ahora en la César Vallejo. Estábamos en distintos colegios, pero siempre nos juntábamos para jugar, ella ya estaba en la selección y me avisa sobre una convocatoria para el Sudamericano de Chile. Al final fueron como 50 chicas, yo metí tres goles y me quedé. Quedamos 23″, contó para Ojo.

