Morat lamenta la incomodidad de sus fans ante el cambio de local: “Sabemos que no es óptimo”

Después que la empresa organizadora del concierto de Morat en Lima anunciara el cambio de local al Arena 1, ubicado en la Costa Verde de San Miguel; la banda no dudó en pronunciarse sobre esta situación. Como se recuerda, el grupo ya está en nuestro país para deleitar a sus fans con tres conciertos, el 29 y 30 de noviembre, además del 1 de diciembre.

El cambio del local ha incomodado a muchos, por considerarlo inapropiado e inseguro. Ante ello, Morat no dudó en pedir disculpas por esta decisión. Asimismo, resaltaron que su deseo no era cancelar los conciertos, pues están entusiasmados de encontrarse con sus seguidores.

“Sabemos que no es óptimo lo que está pasando en Lima, pero creemos que es nuestro mejor momento en Perú, no podíamos dejar de tocar, no podíamos arriesgarnos a que nuestros conciertos se cancelaran. Son 60 mil personas que están esperando para escucharnos en Lima y estamos demasiado emocionados. Que sepan que de nuestra parte vamos a darlo todo para que valga la pena pese al cambio de recinto”, dijo el guitarrista Juan Pablo Isaza.

El bajista Simón Vargas también se refirió al respecto, señalando que “la recomendación de todos fue cambiar el venue porque las posibilidades de que se cancelara eran muy altas. Entonces, decidimos que tocaba hacerlo”.

Además, se refirió a las incomodidades que esto pudo ocasionar en los fans. “Sabemos que este cambio es incómodo y nos cambia a todos los planes de lo que teníamos organizado. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible con nuestro equipo para que todo salga bien”.

Morat entiende incomodidad de sus fans

A través de una publicación en la cuenta de Instagram de Morat Perú, la agrupación hizo un pronunciamiento, resaltando que la situación escapa de sus manos, sin embargo, la organización está tomando medidas para que las medidas de seguridad sean las más optimas.

“Nos cuenta la producción local de nuestro concierto en Lima que, debido al riesgo de que nuestro shows fueran cancelados como otros la semana pasada, la mejor opción es que cambiemos de recinto. Hay una parte que está por fuera de nuestro control, pero no queremos poner en riego de ninguna manera los tres conciertos que tenemos en su ciudad”, se puede leer en el comunicado.

“Junto con nuestro equipo de management y producción estamos trabajando para que el venue en el que se realicen nuestros conciertos cumpla con todas las necesidades técnica y de seguridad, para que los shows sean tal y como los tenemos pensados para ustedes”, resaltó la agrupación, para luego referirse a la incomodidad de los peruanos ante el cambio de local y sobre la devolución de su dinero si su deseo es no asistir.

“Lamentamos la situación y entendemos que estos cambios pueden no ser del agrado de muchos, y por eso, todo aquel que no quiera o no pueda asistir al concierto por este o cualquier otro motivo podrá pedir la devolución de su entrada que le será reembolsada en su totalidad. Los puntos de venta en el que consiguieron su entrada están en su deber de darles la información completa sobre cómo hacerlo”, concluye la publicación.

Responden ante el apoyo del público

Los fans reaccionando al comunicado de Morat, y no dudaron en expresarle su apoyo, indicando que esperaban con ansias. “Gracias por la comprensión! Nos tocó reaccionar! Vamos a pasarla increíble”, comentó Morat a través de su página oficial de Instagram, emocionando mucho más a sus seguidores.

“Los esperamos con ansias, a pesar de las circunstancias, valoramos el esfuerzo que ustedes también hacen! Los amamos”, indicó una fan.

“Los esperemos con ansias desde hace tiempo, los amo demasiado”, escribió otra.

“Los chicos están poniendo de su máximo esfuerzo para que vayamos y la pasemos bien. Dejen de guiarse de comentarios sobre el lugar y disfruten la experiencia de ir, se merecen nuestro público”, comentó otro usuario.

“Los verdaderos fans iremos a dónde sea por verlos. Los verdaderos fans no estamos haciendo hay de nada”, es otro de los tantos comentarios que se pueden leer bajo el comunicado de Morat.

Comunicado de la productora

La productora encargada del concierto de Morat en Perú usó su cuenta de Instagram para aclarar que no faltará medidas de seguridad en el nuevo local donde se realizará el show este 29 y 30 de noviembre, además del 1 de diciembre.

“Fans & Music Entertainment y Swing Management comunican al público que, debido a los acontecimientos ocurridos con los espacios designados para la realización de conciertos en el distrito de Santiago de Surco, los tres shows que la banda Morat ofrecerá en Lima se realizarán en la Arena 1, ubicado en AV. Circuito de Playas S/N, San Miguel”, fue el comunicado de la productora.

“Lamentamos profundamente este nuevo cambio de local y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para ofrecer al público una experiencia musical segura y de calidad. Las fechas de los conciertos de Morat en Lima siguen siendo el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre”, continuó.

