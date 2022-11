Además de Juan Luis Guerra, ¿qué otros conciertos incumplieron con el aforo permitido para el Arena Perú?

Según una ordenanza de la Municipalidad de Surco, Arena Perú tiene un aforo máximo de 9 mil personas.

Más de uno quedó sorprendido cuando Ronald Rojas, jefe de operaciones de fiscalización de la Municipalidad de Surco, indicó que Arena Perú tiene un aforo permitido de 9 mil personas. Por eso mismo, se terminó cancelando el segundo concierto de Juan Luis Guerra, ocasionando el malestar de los fans que esperaban con ansias el show.

Pero no es la primera vez que el recinto ubicado en Santiago de Surco no cumple con la ordenanza de no exceder su capacidad de asistentes. En mayo de este año, se llevó a cabo el concierto de Anuel AA en Arena Perú. Se pusieron a la venta un total de 14,992 entradas, de las cuales no se llegaron a vender todas por la poca acogida del evento.

Anuel AA se presentó el sábado 21 de mayo en el Arena Perú del Jockey Club.

Una historia similar ocurrió con el concierto de CNCO, Rombai y Abraham Mateo, puesto que se ofrecieron 13,584 boletos en la página de Teleticket. El espectáculo se dio el 25 de junio sin problema alguno, ya que la reunión de los artistas en un mismo show no logró el deseado sold out.

Se pusieron a la venta más de 9 mil entradas para el concierto de CNCO, Rombai y Abraham Mateo.

En cambio, el concierto de Sebastián Yatra sí logró vender las 12,810 entradas que se ofrecieron en Teleticket, superando en más de 3 mil los boletos permitidos . “Con mucha alegría queremos anunciar que se lograron agotar todas las entradas”, anunciaron el mismo día del concierto, realizado el viernes 19 de agosto.

Más de 12 mil fanáticos vieron a Sebastián Yatra en el Arena Perú.

En cuanto a la presentación de Avril Lavigne, desarrollada el 5 de septiembre en el Arena Perú, se pusieron a la venta 14, 100 tickets. En su primer día de preventa y en menos de tres horas, la cantante canadiense logró agotar las entradas disponibles con descuento.

Avril Lavigne logró soldout en el primer día de preventa.

Los shows de Servando y Florentino, Tiago PZK, Gilberto Santa Rosa & Jerry Rivera, Andrés Calamaro, Luis Fonsi, entre otros que se llevaron a cabo en Arena Perú este año, no superaron los 9 mil asistentes, tal y como lo estableció la Municipalidad de Surco.

Próximos conciertos

Mike Bahía y Greeicy se presentarán en Arena Perú el 7 de diciembre. Para ello, la pareja musical más importante del género urbano ha puesto a la venta un total de 10,310 entradas, la mayoría de ellas están agotadas en la plataforma de Teleticket.

Greeicy Rendón y Mike Bahía llegan a Lima en diciembre.

Lo que más preocupa a los fans es el concierto de Paramore, banda estadounidense que regresa al Perú luego de casi una década. “Si el aforo es para 9 mil personas, ¿por qué para el concierto de Paramore están vendiendo más de 18 mil entradas?”, denunció un usuario en Twitter, generando todo tipo de reacciones.

Los usuarios solicitaron a la productora Masterlive que se realice el cambio de recinto, ya que es probable que se cancele el concierto debido a que ya se vendieron más de 9 mil entradas en la etapa de preventa. “Que lo muevan a San Marcos” y “Dénle cancha en el Estadio Monumental”, fueron algunas opciones que lanzaron los fanáticos.

Fans de Paramore denuncian que se vendieron más entradas de las pertmidias para el Arena Perú.

En el 2023, Lali Espósito, Metronomy, Vicentico, Emilia Mernes; y Elsa y El Mar también se presentaran en el local ubicado en Santiago de Surco. Se desconoce si se llegarán a realizar, ya que lo único que ha informado es que el recinto está proceso de reestructuración hasta nuevo aviso.

