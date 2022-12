Harold Forsyth advirtió que informe preliminar cumple con las expectativas de la OEA

Harold Forsyth comenta sobre el informe preliminar de la OEA. Canal N

El representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, se pronunció hace algunas horas, a través de una entrevista con Canal N, sobre los detalles del informe preliminar que sigue causando gran expectativa en todo el país.

Según explicó este jueves 1 de diciembre, el escrito presentado por el Grupo de Alto Nivel de la OEA en el Perú, cumplió con las expectativas de los estados miembros de la entidad hemisférica que integra a todos los países del continente americano, y cuyos ámbitos de trabajo abarcan una diversidad amplia de temas relevantes para la región.

“El termino no es necesariamente que quedaron satisfechos. El informe cumple con las expectativas que tenían los estados miembros. Es evidentemente un buen documento, donde la parte del diagnóstico tiene que ver básicamente con las informaciones que han recogido de todas las conversaciones que realizaron en los dos días y medio de trabajo”, señaló ante las cámaras del canal local.

Harold Forsyth en la OEA

Sin embargo, para Forsyth, la parte fundamental del informe preliminar son las recomendaciones que se consideraron hacia los actores políticos del país, las cuales calificó como “muy precisas” y que mantienen bastante coherencia con los detalles.

También señaló, que el procedimiento es el siguiente: el documento fue presentado hace algunas horas por los siete cancilleres, y por el vocero del grupo ante el Consejo Permanente, e inmediatamente se distribuyó el informe entre todos los miembros de la OEA para que empiecen a analizar y debatir sobre el tema.

Sesión extraordinaria

En otro momento de la entrevista, el representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), señaló que probablemente la segunda semana de diciembre el Consejo Permanente de la OEA convoque a una sesión extraordinaria para dictaminar una resolución sobre el caso peruano.

“El Consejo Permanente hoy ha distribuido el informe entre todos los Estados miembros de la OEA, y ahí empieza naturalmente el análisis y debate. Probablemente la próxima semana haya una sesión extraordinaria para dictaminar una resolución que es fundamental de lo que va a terminar ocurriendo”, comentó sobre las etapas que continúan en los próximos días.

Del mismo modo, Harold Forsyt, aclaró que, bajo su perspectiva, el informe preliminar no ha sido influenciado por el Ejecutivo debido a que el Grupo de Alto Nivel se reunió con todas las representaciones del Estado y de la sociedad civil.

“Es solo un informe preliminar, ellos mismos van a terminar el final en una semana. Es muy difícil consolidar todo en un solo documento. Hoy estamos conociendo el documento recién, personalmente no veo materias que hayan sido dejadas de lado”, indicó durante su participación en Canal N.

Se pronunció sobre el informe preliminar y el proceso que continúa. Foto: Andina

Al ser consultado sobre el vínculo de este escrito con casos de corrupción, indicó que ese termino no se puede utilizar porque aún no existen temas judiciales de por medio y que por lo cual, la OEA no los considera.

Antes de concluir su entrevista, expresó que el Perú debe demostrar ante los países de América Latina de que es capaz de superar la crisis interna mediante el diálogo alturado y poniéndose de acuerdo entre todos los sectores del país.

Sobre el punto de libertad de expresión indicó que no está de acuerdo ni en desacuerdo con lo que indican en el informe preliminar, porque no son detalles sustentados aún porque no es el documento final, pero que debemos enfocarnos en las recomendaciones.

“Ahora lo que se plantea es una tregua política mientras se encausa el diálogo, y se le encomienda al Ejecutivo a hacer todo lo posible para llevar adelante ese diálogo. Debemos demostrar que somos capaces de ponernos de acuerdo”, señaló esta noche en Canal N.

