Harold Forsyth analiza la Asamblea de la OEA en Perú: “Hemos sido capaces de concentrar toda la atención del hemisferio occidental”

El embajador Harold Forsyth, representante del Perú ante la OEA, dijo que es importante destacar la magnifica organización y que los peruanos sabemos hacer bien las cosas. Video: Carlo Fernández.

La Organización de Estados Americanos (OEA) realiza, por tercera vez, su asamblea general en Lima. Antes de que sea este año, la reunión anual de este foro regional también se dio en 1997 y 2010. Esto representa un hito y récord en palabras del embajador Harold Forsyth, representante permanente de Perú ante la OEA, en entrevista concedida a Infobae en un receso de las sesiones plenarias que comenzaron hoy.

“Se bate un récord histórico de las asambleas en cuanto a la cantidad de representantes de alto nivel que han venido. Eso es un orgullo para el Perú y no debe ni tiene que relacionarse con el tema político que hay en el gobierno. Eso son cosas de la vida política e interna del país. Más allá de eso, tiene que ser un orgullo que hallamos sido capaces de concentrar toda la atención del hemisferio occidental y tenido una excelente organización”, sostuvo.

El diplomático peruano destacó la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien cerrará en Perú una gira latinoamericana que tuvo como primeras paradas Chile y Colombia. “Con Estados Unidos, siempre se va hablar del narcotráfico que es un problema fundamental. Y los otros temas son los crímenes nacionales organizados que ocurren en nuestros países, el comercio bilateral y la relación del Perú con los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, con los cuales Estados Unidos tiene un papel muy activo”, indicó.

El secretario de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.), Antony Blinken, llegó hasta Palacio de Gobierno. Foto: Andina

Por la tarde, el presidente Pedro Castillo iba a sostener una reunión con el secretario de Estados de Estados Unidos en Palacio de Gobierno. En la cita también iba a estar el canciller César Landa y el propio Forsyth, quien adelantó algunos temas que se hablarían.

Acuerdos

En la primera sesión plenaria se abordó, inicialmente, el pedido de once países para retirar a Gustavo Tarre, representante en la OEA de la Asamblea Nacional venezolana presidida por Juan Guaidó. Como se sabe, el diplomático decidió no venir a Lima. Sin embargo, su salida no se concretó porque no se llegó a los 24 votos necesarios: 19 países estuvieron a favor, cuatro en contra, nueve se abstuvieron y dos estuvieron ausentes.

Entre las naciones que respaldaron la solicitud estuvo Perú. Al respecto, Forsyth reiteró que las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro existen y, como tal, apoyaron la iniciativa de retirar la representación de Guaidó de la OEA porque no les une algún lazo bilateral. Como decíamos, al no conseguir los votos, las personas escogidas por el líder opositor se mantienen en el foro regional.

Venezuela's opposition leader Juan Guaido addresses the media, in Caracas, Venezuela, September 27, 2022. REUTERS/Gaby Oraa

De otro lado, otro acuerdo aprobado fue el respaldo a la “paz total” en Colombia , una de las apuestas del presidente Gustavo Petro desde su llegada al poder en agosto pasado. Durante su intervención, el canciller Álvaro Leyva saludó el apoyo en el foro regional e indicó que su país ha tenido un proceso continuo por buscar la paz pese a los diferentes conflictos armados que el Estado ha tenido que afrontar a lo largo.

“La paz en Colombia se convirtió en un propósito nacional, fue la necesidad de resolver conflictos lo que llevó a la convocatoria de la constituyente de 1991, que dicho sea de paso de la cual fui participe”, indicó.

Al respecto, Harold Forsyth mencionó que el respaldo de Perú al proceso de paz en Colombia representa un gesto de la historia de nuestra diplomacia. “Con todos los gobiernos del Perú, se ha jugado por la paz en Colombia”, declaró. De otro lado, también se pronunció sobre la declaración de condena al intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner en septiembre pasado.

“Hemos apoyado a ese acto de condena al intento de magnicidio porque es un acto de violencia y lo que los propios argentinos han llamado en la asamblea general este discurso de odio. Este discurso de odio llega y puede generar violencia. Sobre todo en un continente como el nuestro en el que hay paz, donde no tenemos capacidad atómica, donde tenemos que convivir a pesar de nuestras diferencias ideológicas y matices. Esta asamblea general demuestra que también se pueden apostar por buenas cosas también”, anotó.

