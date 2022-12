Deportivo Municipal ficha a ex promesa de Universitario, Christian Flores

Christian Flores firmó por dos temporadas con Deportivo Municipal (Deportivo Municipal).

Deportivo Municipal continúa reforzándose de cara a la próxima temporada y anunció la contratación de Christian Flores, mediocampista de 21 años proveniente de Deportivo Coopsol y en su momento fue considerado una de las más grandes promesas de las canteras de Universitario de Deportes. De esta forma, se convirtió en el sexto fichaje de ‘La Academia’ tras Steven Rivadeneyra, Jair Toledo, Anthony Quijano, Carlos Solís y Jair Céspedes.

El popular ‘Ojitos’ estuvo en el cuadro de Chancay a préstamo la temporada pasada, donde disputó 20 partidos y marcó 2 goles. No obstante, no logró convencer a Carlos Compagnucci ni al gerente deportivo, Manuel Barreto, por lo que no renovó su contrato y fichó por los ediles en condición de jugador libre por las próximas dos temporadas.

Flores era una de las grandes ‘joyas’ de la divisiones menores ‘merengue’. No solo destacó como un gran volante de marca, sino que también fue capitán de la categoría 2001 por muchos años. Durante su estancia en Ate conoció al flamante técnico de ‘Muni’, Ángel Comizzo, quien le dio la oportunidad de debutar en primera el 10 de mayo de 2021 cuando lo puso como titular en la victoria 1-0 sobre UTC en el Monumental.

El técnico argentino también lo puso en el once inicial en el empate 3-3 con Ayacucho, partido en el que Christian salió expulsado y no volvería a jugar hasta la llegada de Gregorio Pérez, quien lo hizo ingresar en los últimos minutos en las victorias 2-1 sobre Deportivo Binacional y Cusco FC.

Pese a los pocos minutos que le dio cuando coincidieron en Universitario, el ‘Indio’ confía en la capacidad de Flores, por lo que volverá a tenerlo entre sus filas. El volante de 21 años tendrá la difícil misión de reemplazar a Adrián Ascues, quien destacó esta temporada convirtiéndose en dueño del mediocampo ‘edil’, y que se marchó para jugar en Sporting Cristal.

Primeras palabras de Ángel Comizzo como técnico de Municipal

Ángel Comizzo llegó al Perú el jueves 1 de diciembre para iniciar su trabajo como nuevo entrenador de Deportivo Municipal. En sus primeras palabras como técnico de ‘La Academia’ afirmó que se encuentra comprometido con el proyecto y que su etapa en Universitario de Deportes ya es parte del pasado:

“Me agarra en un buen momento. Conozco al fútbol peruano desde el 2013. Me interesó la propuesta que me hicieron los dirigentes de Municipal y lo hemos tomado de la mejor manera, así que venimos con mucha ilusión de hacer una gran campaña. El objetivo es como aquella vez que vine por primera vez a este bendito país, intentaré ser campeón. Ya no hay nada especial por Universitario”, declaró.

Deportivo Municipal y sus bajas para el 2023

Deportivo Municipal tendrá que renovar mucho su plantel de cara a la siguiente campaña, ya que en este mercado de fichajes perdió a varios futbolistas que fueron importantes en el último tiempo.

Estos fueron Diego Melián, Roberto Ovelar (General Caballero), Marco Saravia (Universitario), Adrián Ascues (Sporting Cristal), Michael Sotillo, Franco Medina (Cienciano) Alonso Yovera (Cusco FC), Kevin Moreno (ADT), Lucas Trejo, Jhon Vega, Jorge ‘Coco’ Bazán, Piero Ratto y Renato Espinoza (Orense).

