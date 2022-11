Steven Rivadeneyra aseguró que Deportivo Municipal no merece estar de “mitad de tabla para abajo”

El arquero regresa a la 'Academia' después de sus pasos por Alianza Lima y Carlos Mannucci.

Steven Rivadeneyra fue presentado como nuevo jugador de los ‘ediles’ y disputará la Liga 1 2023. El portero de 28 años, que llega procedente de Carlos A. Mannucci de Trujillo, contó los objetivos que quiere conseguir con el club de la ‘franja’ esta temporada.

“Me encuentro con esas ganas de hacer las cosas bien, de querer conseguir muchas cosas con Deportivo Municipal. Es un club que tiene bastante historia. No merece las situación que se encuentra ahora en la tabla, a veces un poco mitad de tabla para abajo. Yo estoy convencido de poder hacer una buena temporada y armando un buen equipo yo creo que se va a poder hacer. Quiero lograr esos objetivos con Deportivo Municipal”, sostuvo el guardameta en su entrevista en Gol Perú.

Además, el futbolista peruano espera conseguir la titularidad en esta nueva etapa en el club: “Que me fue bien y supe valorar ese momento que estuve en Deportivo Municipal. Fue una versión con mucha hambre y con muchas ganas de tener más minutos. Curiosamente, en estos años, no he tenido tantos minutos que digamos. Busco tener minutos, busco tener continuidad y busco poder, ya, consolidarme en mi carrera futbolística como arquero teniendo muchos más partidos”.

Por último, comentó acerca de la emoción que sienta al regresar al ‘basurero’: “Desde que sabía que iba a ir a Deportivo Municipal estoy con las ansias de poder volver a pisar un campo de juego, un campo de entrenamiento, estar con los compañeros y vivir la emoción en la cancha de Deportivo Municipal y en las calles. La gente te reconoce y sabe del trabajo que uno dejo en los años en los que yo estuve.

Rivadeneyra jugará en su sexto equipo en su carrera profesional. Anteriormente, paseó su fútbol en el Juan Aurich de Chiclayo, la Universidad San Martín, en Alianza Atlético de Sullana, Alianza Lima y el ‘tricolor’.

El arquero tendrá su segunda etapa en el 'Basurero'.

Armando el plantel 2023

Municipal no pudo conseguir una clasificación a un torneo internacional. La directiva del conjunto ‘edil’ ya empezó a planear lo que será su plantilla para la siguiente temporada para lograr ese obejtivo.

La institución ‘edil’ contrató al técnico Ángel Comizzo. El ‘indio’ dirigirá a su tercer club en el país, dado a que antes tuvo pasos por Universitario de Deportes y la Universidad César Vallejo. Asimismo, salió campeón nacional en el 2013 y ganó el Apertura en el 2020 con los ‘cremas’.

En sus redes sociales, anunciaron la llegada de Jair Céspedes, que regresa al club después de 18 años, y de Rivadeneyra procedente de Carlos Mannucci. Así como los fichajes de Carlos Solís, procedente de los ‘santos’, y Anthony Quijano desde Comerciantes Unidos de la Liga 2.

También se hizo público las salidas de Roberto Ovelar, con rumbo al General Caballero de Paraguay, Freddy Yovera que jugará en Cusco FC, Franco Medina que fue contratado por Cienciano y Kevin Moreno vestirá los colores de ADT de Tarma. Michael Sotillo, Lucas Trejo, Piero Ratto, Jorge Bazán, John Vega y Diego Melián completan la lista de jugadores que no continúan en el club.

