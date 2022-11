Nelinho Quina fue pedido por Ángel Comizzo para reforzar a Municipal en el 2023

Nelinho Quina podría seguir su carrera en Municipal tras su salida de Universitario.

Ángel Comizzo fue anunciado hace poco como director técnico de Deportivo Municipal para el 2023 y ya habría pedido su tercer refuerzo. Se trata del central Nelinho Quina, quien quedó libre tras salir de Universitario de Deportes. Precisamente, en este último club fue donde se conocieron.

El periodista de Líbero, Marcelo Merizalde, publicó la información en su cuenta de Twitter. La ‘Moto’ se encuentra en conversaciones avanzadas para cerrar su llegada a la ‘academia’ por pedido expreso del entrenador argentino.

De concretarse su fichaje, el futbolista experimentado volverá a estar bajo las ordenes del ‘Indio’, con quien coincidió en la ‘U’ durante las temporadas 2019 y 2021. Además, los dos levantaron el trofeo del Torneo Apertura 2020.

Despedida de Nelinho Quina

“En estos meses se hablaron muchas cosas de mi hasta hora nunca dije nada, ahora me toca hablar, hoy se acaba una linda etapa que comenzó en el 2008 cuando me fui del club sabía que algún día iba volver donde fui feliz, tuve la dicha de volver 10 años después y la verdad que estos 4 años que estuve en el club fueron los mejores de mi vida”, escribió el defensor de 35 años.

“Hoy me toca despedirme de donde nunca quise irme, pero sabemos que nadie es eterno. Me llevo los mejores recuerdos de cada año vivido con esta hermosa camiseta. Entre al club siendo hincha de otro equipo y me voy siendo crema y moriré crema con todos ustedes”, finalizó.

¿Cambio de centrales?

Universitario busca renovar su plantilla para el 2023, por ello el cuadro ‘crema’ anunció la salida de Nelinho Quina, quien podría ser reemplazado por un defensor que tiene contrato vigente con Municipal.

Marcos Saravia estaría muy cerca de estampar su firma por la institución de Ate luego de que las negociaciones con Paolo Fuentes, jugador de Cienciano y primera alternativa para los ‘merengues’, no continuará por problemas personales.

Los fichajes de ‘Muni’

Deportivo Municipal ya ha anunciado a sus dos primeros refuerzos de cara a la siguiente temporada. El primero fue el lateral Jair Céspedes, quien llegó procedente de Deportivo Binacional, mientras que el segundo se trató del arquero Steven Rivadeneyra, el cual estuvo en Carlos A. Mannucci este año.

¿Cuándo inicia la Liga 1 2023?

La nueva temporada de la primera división del fútbol peruano está programada para el viernes 13 de enero, por lo tanto todos los clubes nacionales iniciarán sus entrenamientos los primeros días de diciembre con el objetivo de llegar en las óptimas condiciones.

