Deportivo Municipal: Adrián Ascues se despide del club ‘edil’ y se acerca a Sporting Cristal

En la temporada pasada, el futbolista peruano resaltó en el torneo local al marcar 10 goles. (adrianascues)

Luego de una buena temporada con Deportivo Municipal, el volante Adrián Ascues se despidió de la “academia” a través de sus redes sociales. El jugador agradeció por los cuatro años que permaneció en el plantel y toma fuerza su posible fichaje con Sporting Cristal.

“Hoy me toca despedirme de mi ‘franja’, le agradezco por estos 4 años maravillosos en los que desde el primer momento confiaron en mí, a los profesores, comando técnico, compañeros, dirigentes, utileros, a todos los que ayudaron a que pueda crecer como persona y como jugador. A los hinchas que siempre estuvieron en los buenos y malos momentos, y que pudimos celebrar juntos goles en el ‘tacho’. Me llevo en el corazón una gran parte del club, al cual aprendí a querer muchísimo, y espero poder volvernos a encontrar en un futuro. Echa ‘muni’ por siempre”, escribió el futbolista Ascues en su cuenta de Instagram.

Adrián Ascues realizó divisiones menores en Sporting Cristal, Alianza Lima y en Regatas Lima, sin embargo, se volvió profesional con Deportivo Municipal. Con la “Franja” debutó a los 17 años ante Deportivo Llacuabamba en 2020. Fue dirigido por Víctor Rivera. Ha jugado profesionalmente las temporadas 2021 y 2022. En esta última temporada tuvo una gran actuación disputando 33 partidos, anotando 10 goles y dando dos asistencias. Lo que le ha valido a pesar de sus 20 años estar en el radar de los grandes clubes.

Te puede interesar: Sporting Cristal tiene acuerdo con Adrián Ascues y Jostin Alarcón para reforzar al equipo el 2023

Adrián Ascues realizó sus divisiones menores en Sporting Cristal, Alianza Lima y Regatas. (@adrianascues)

Te puede interesar: Deportivo Municipal anunció dos nuevas contrataciones para la temporada 2023

Ascues cerca de Sporting Cristal

El volante ofensivo estaría cerca del club ‘rímense’. Luego de confirmarse el término de su contrato con Deportivo Municipal, el jugador de 20 años podría regresar al equipo en el que se formó en las divisiones inferiores.

Ascues habría llegado a un acuerdo verbal con el equipo de La Florida, sin embargo, ‘Muni’ exigiría que Sporting Cristal abone el total de los derechos de formación correspondientes, exigidos por FIFA según el reglamento que entró en vigencia en nuestro país desde el año 2018.

Adrián Ascues, revelación del fútbol peruano

El 2022 fue un gran año para Adrián Ascues, su buen momento lo llevó a ser parte de la selección peruana Sub 23. Producto de su destacado desempeño en la última temporada y tras el anuncio de su salida del club ‘edil’, algunos hinchas de Cristal y usuarios de las redes sociales, le han dado la bienvenida al equipo y consideraron que sería un refuerzo pensando a futuro.

La historia en el fútbol de Ascues se inicia desde que tenía tres años. Su tío Luis ‘Bimbo’ Ávila, jugó en Sporting Cristal, y en los cuartos de final de Copa Libertadores en 1993 anotó los dos goles en el empate ante América de Cali. También fue parte de Deportivo Municipal, Guardia Republicana, Ciclista Lima y Sport Boys. Él fue quien por primera vez lo llevó al equipo ‘celeste’.

A los 16 años integró las divisiones menores de Municipal y a los 17 debutó por primera vez ante Llacuabamba. Ascues, admira a Ronaldinho y Jefferson Farfán, busca que lo llamen no solo de la Sub 23, también de la categoría mayor. Aunque aún no es oficial su fichaje por Sporting Cristal, a través de una entrevista en Once, comentó que quiere priorizar su crecimiento y desarrollo en el fútbol antes de lo económico.

SEGUIR LEYENDO