Ángel Rodríguez, nuevo refuerzo de César Vallejo: “Abreu se comunicó conmigo y pudimos llegar a un acuerdo”

El volante uruguayo llega para reforzar al equipo 'poeta'.

Ángel Rodríguez, mediocampista uruguayo, fue anunciado como nuevo refuerzo de la César Vallejo por toda la temporada 2023. El futbolista de 29 años llega procedente de Deportivo Maldonado, equipo perteneciente a la Primera División de su país.

El volante ha tenido la oportunidad de sumar experiencia en equipos muy importantes del continente, entre ellos Peñarol y Unión La Calera. Entre sus principales características está ser un jugador bastante ofensivo, motivo por el cual, Sebastián Abreu decidió incluirlo en sus planes de cara a su participación en Copa Sudamericana.

Tras ello, Rodríguez conversó con Radio Ovación e indicó que “todavía no había culminado mi contrato con Deportivo Maldonado y Sebastián se comunicó conmigo, el interés que iba a volver a dirigir un equipo y se lograron comunicar conmigo y por suerte pudimos llegar a un acuerdo para llegar”, reveló.

Además, señaló que tiene muy buenas referencias de la Liga 1 e incluso varios de sus compañeros han tenido un paso por ella. “No hace falta agregar ni quitar nada del fútbol peruano, a la vista está todos los frutos que han tenido, también tengo montones de excompañeros en el fútbol peruano que les está yendo muy bien”.

No obstante, confesó que esta temporada tuvo la oportunidad de jugar en distintas posiciones. “Me ha tocado este año por las circunstancias jugar en distintas posiciones: me ha tocado jugar de zaguero, con línea de 3, de 8, de 5″.

Asimismo, aseguró que tiene la capacidad de desempeñarse en cualquier parte del campo sin problema alguno. “Me ha tocado la mayor parte del tiempo jugar de 5 tapón. Soy polifuncional, puedo jugar en varios puestos”.

En cuanto a los diferentes escenarios en los que se juega en el fútbol peruano, el uruguayo dijo lo siguiente: “Me ha tocado jugar en el fútbol boliviano y es similar, te toca jugar en la altura, llano, con mucho calor. Una vez hace que sumen y otras que resten. Es lo que tengo claro del fútbol peruano, no me afecta mucho”.

Finalmente, agregó que la jerarquía es lo que te va dando el liderazgo y todo esto siempre a su debido tiempo. “Creo que desde mi lado no me considero un líder. El liderazgo uno se lo va ganando, en los equipos que he estado me lo gané”.

El futuro de Kevin Quevedo estaría en Trujillo

A pesar de que Alianza Lima y Sporting Cristal, clubes grandes de la capital, mostraron su interés por tenerlo entre sus filas para lo que será la siguiente campaña, el extremo ya tendría todo acordado para llegar a la Universidad César Vallejo.

El futbolista de 25 años llega al cuadro ‘poeta’ como jugador libre después de finalizar su contrato con Melgar, en donde disputó 37 encuentros y anotó en cuatro oportunidades. Quevedo nunca logró consolidarse como titular y esto habría sido clave para que la institución arequipeña decida no seguir contando más con sus servicios.

Kevin Quevedo dejó de ser jugador de Melgar. (Foto: Internet)

El peruano fue relacionado por dos equipos importantes, sin embargo, en ninguno pudo concretarse su llegada. Por su parte, Sporting Cristal dio a conocer que Thiago Nunes no lo había considerado en sus planes. Mientras que los de La Victoria le dieron preferencia a las contrataciones de Gabriel Costa y Bryan Reyna.

Por otro lado, jugadores como Yorleys Mena y Carlos Ascues renovaron contrato. El colombiano fue uno de los más destacados del plantel 2022, convirtiéndose en el máximo goleador del equipo. En el caso del defensor nacional, se tomó la decisión de que continúe para que siga recuperando el nivel de hace unos años.

