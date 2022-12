Diego Melián, uno de los arqueros más destacados de la Liga 1, cerca de fichar por Alianza Atlético

Diego Melián, arquero que jugó en Deportivo Municipal, está cerca de fichar por Alianza Atlético para el 2023.

La Liga 1 se encuentra paralizada luego de su culminación que tuvo a Alianza Lima como el principal protagonista con su coronación. Por ello, ahora los clubes buscan reforzarse y planificar lo que será la temporada 2023. En ese sentido, uno de los jugadores más destacados fue el arquero Diego Melián, que jugó este año para Deportivo Municipal, pero que no renovó contrato y está cerca de fichar por Alianza Atlético.

Esta información fue dada a conocer por el periodista del diario Líbero, Marcello Merizalde, que a través de su cuenta de Twitter resaltó las estadísticas del portero uruguayo en el campeonato local y agregó que tiene todo para ser nuevo jugador del cuadro de Sullana. “Diego Melián, uno de los mejores arqueros del campeonato 2022 según SofaScore, en charlas avanzadas para convertirse en nuevo arquero de Alianza Atlético de Sullana de cara a la temporada 2023″, escribió en su plataforma digital.

¿Qué estadísticas destacaron a Diego Melián en la Liga 1 2022?

Y es que el guardameta de 31 años fue resaltado por el portal estadístico SofaScore por sus notable números con la camiseta del conjunto ‘edil’. En esa línea, lidera cinco registros: el mejor en cuanto a atajadas (257), en bloqueos claves (69), en pases precisos (1421), en envíos largos precisos (545) y en salidas con éxito (31). Todas estas cifras se arrojan en base al performance de todos los arqueros del campeonato doméstico a lo largo de la reciente campaña.

Diego Melián acumuló notables registros en la Liga 1 2022 con Municipal y ahora firmaría por Alianza Atlético.

De esta manera, se puede concluir que bajo los tres palos del Deportivo Municipal estuvo muy asertivo, siendo decisivo en varias jugadas en contra de su equipo. Pero al mismo tiempo, que tiene un buen juego con los pies y ofrece mucha seguridad con sus salidas a tiempo en acciones terrenales y aéreas.

Diego Melián en Deportivo Municipal

Diego Melián firmó por el club de la ‘Academia’ a inicios del 2020, luego de haber estado seis temporadas en Racing de Montevideo. Y tuvo un impacto rápido en el Perú, ya que en su primer año fue incluido en el once ideal de la Liga 1 y SAFAP, además de ser elegido el mejor arquero por su desempeño en los 27 partidos que jugó. Esto provocó que Sporting Cristal lo tenga en la mira, tal y como él mismo lo reconoció en varias ocasiones, aunque luego no llegó a más y se quedó en ‘Muni’.

En las últimas campañas, su influencia creció y se convirtió en capitán del equipo. No obstante, a pesar de que su rendimiento era alto, Deportivo Municipal no pudo luchar en los primeros puestos y tampoco alcanzó un cupo para un torneo internacional. Fue así como no renovó contrato, el cual culminaba a finales de este año.

El arquero Diego Melián portó la cinta de capitán en Deportivo Municipal. (Instagram)

Proceso de nacionalización

El hecho de haber estado en tres temporadas y con un buen performance, ha causado que Diego Melián piense en adquirir la nacionalidad peruana. Justamente, el portero uruguayo habló para el canal de YouTube, Entre Ceja y Ceja, en la quincena de agosto, en el que afirmó que su intención era quedarse en territorio nacional. Su prioridad era Municipal, aunque no descartaba firmar por otro club, indicando también la fecha en que iniciaría los trámites de nacionalización.

“Eso lo tengo entre mis objetivos (nacionalizarse), pero más que nada por el cupo. Pensando en el club y a futuro. Me siento muy cómodo acá y es sincero decir que me gustaría quedarme muchos años más. Después las cosas se pueden dar o no, pero en marzo cumplo el tercer año y ahí puedo empezar con el trámite. Mi idea es iniciarlo si logro quedarme en Perú porque termino contrato en diciembre”, comentó.

Lo cierto es que ahora, si se concreta la opción de Alianza Atlético, podría completar con dicho proceso y ser peruano, probablemente, para la temporada 2024.

El arquero uruguayo, que jugó esta temporada en Deportivo Municipal, habló sobre la chance de sacar su DNI peruano. (Video: Sebas Del Solar)

