Jhon Sandoval, ‘Nabito’, confesó que padece del síndrome de ELA y sigue luchando contra la enfermedad

Nabito confiesa que padece del síndrome de ELA | América TV

‘Nabito’ es el nombre artístico del cómico Jhon Sandoval. El artista es parte del elenco de ‘El Reventonazo de la Chola’, sin embargo, durante las últimas ediciones algunos usuarios han evidenciado algunas complicaciones en su trabajo.

Ante ello, el propio ‘Nabito’ decidió salir al frente y hacer público el mal que padece. El artista de la calle le reveló a todos sus seguidores que padece de la enfermedad llamada esclerosis lateral amiotrófica. Este mal produce que su brazo izquierdo vaya perdiendo movilidad, pese a ello él sigue luchando.

Es así que, el sábado 26 de noviembre, Jhon Sandoval pidió unos minutos en el programa de Ernesto Pimentel para que sea él mismo quien diera la noticia a sus seguidores para que le dieran todo el apoyo.

“Yo creo que el público que me sigue necesita saber por qué no estoy a un 100%. Hace 5 años que sufrí la pérdida de la fuerza del brazo. Hasta que, en el 2018, en el hospital Mogrovejo, me detectaron una enfermedad llamada ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que iba a ir avanzando y el doctor me dijo vas a tener 6 meses de vida”, confesó al inicio mientras no podía contener el llanto.

Te puede interesar: Mafer revela que Tommy Portugal inició los trámites para reconocerla legalmente como su hija

Nabito confesó que padece de enfermedad incurable. (América TV)

Tras ello, reveló que junto a su madre recibió el diagnóstico. Sin embargo, su progenitora se mostró mas entusiasta en seguir un tratamiento, pero el especialista le indicó que no tendría cura. “Estuve con mi mamá, me quedé en shock cuando el doctor le dijo a mi mamá que no había tratamiento y que solo me dieran calidad de vida”, agregó bastante conmovido.

Pero, eso no fue lo más difícil que le tocó vivir. Ese mismo año, su padre sufrió de un infarto y se enteró que su esposa estaba embarazada, por lo que dejarse caer no era una opción. El artista tuvo que convertirse en la cabeza de familia y hacerse cargo de los suyos.

Pese a ello, explicó que sentía que era el momento de contarlo porque siente que no puede controlar la enfermedad. “Me atrevo a hablar ahorita porque ya se me fue de las manos. Yo pensaba que lo iba a controlar y no”, expresó.

Nabito fue sorprendido por sus padres

En medio de sus declaraciones, sus padres Roger Sandoval y Ana Luz Arbieto llegaron al set de televisión para hablar de la lucha que tiene el cómico respecto a esta enfermedad. Su progenitora señaló que desde que tuvo el diagnóstico supo que tendría que luchar.

“Yo fui con mi hijo en busca de ayuda, pero el diagnóstico fue el dolor más grande para mí porque no lo pude creer. Porque fue tan duro que el médico me dijo de frente las cosas. Dije, vamos a seguir en busca de ayuda y así seguimos”, expresó Ana Luz.

Madre de Nabito le dedica emotivas palabras | América TV

Te puede interesar: Ale Venturo reveló que ya convive con Rodrigo Cuba y cuenta detalles del nacimiento de su bebé

Incluso, sus compañeros de programa Manolo Rojas y Fernando Armas le dedicaron emotivos mensajes en los que destacaban su profesionalismo, su fuerza, su perseverancia y el respeto que le tienen por todo lo que viene haciendo frente a este síndrome.

Su padre, Roger Sandoval, también se sumó a las palabras. “Yo como padre soy feliz de tener un hijo que es guerrero, que desde muy niño le gustó este arte y yo lo apoyé bastante. Él sigue luchando, sigue adelante”, señaló, aunque rompió en llanto.

No dejará de trabajar

En otra entrevista con La Banda del Chino, ‘Nabito’ asegura que está siendo consciente del avance de su enfermedad y que siente que puede llegar un momento en el que no podrá más. “Yo siento que va avanzando, tengo que ser consciente que no sé que más hacer. Cuando estaba en todo mi apogeo, en todos los shows, creía que iba a poder con eso”, señaló.

Pese a ello, confiesa que tiene esperanza de encontrar alguna cura que pueda permitirle mejor calidad de vida para seguir viendo crecer a sus hijos y disfrutar de la vida. “Para mí y para mi familia, la finalidad es que, de repente, afuera haya alguna posibilidad de poder emigrar para verme”, expresó con esperanza.

Finalmente, el cómico continuará trabajando. Ernesto Pimentel reveló que Nabito será siendo parte de su elenco durante todo el 2023 y él le comentó a su público que no dejará de mostrar su arte. “Le quiero decir a la gente que yo voy a seguir trabajando”, finalizó.

Nabito continuará trabajando pese a su enfermedad.

SEGUIR LEYENDO