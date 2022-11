Mafer revela que Tommy Portugal inició los trámites para reconocerla legalmente como su hija

Mafer Portugal inicia trámites para llevar el apellido de su papá legalmente. (Instagram)

En proceso de sanación. Aunque en el pasado tuvieron fuertes diferencias, Tommy Portugal y su hija Mafer han decidido darse una nueva oportunidad y en esta ocasión se encuentran llevando la fiesta en paz, así lo dio a conocer la joven cantante durante su paso por el programa “D’Mañana”.

Durante su participación en el magazine de Panamericana Televisión, la joven sostuvo que lleva una relación cordial con el músico y que él ya decidió iniciar los trámites para reconocerla legalmente como su hija, por lo que ambos en estos momentos ya se encuentran más tranquilos.

Asimismo, Mafer Portugal dejó en claro que los malos entendidos que tuvo con su padre en el pasado ya quedaron atrás. Además, ya han conversado sobre la situación que vivieron y han acordado que con el tiempo lograran perdonarse.

“Hemos recordado cuando salíamos juntos, todo lo que pasó. El tiempo siempre nos va a ayudar. No pretendo estar sentada a hablar de él”, comentó cuando le consultaron sobre la relación que lleva en estos momentos con el cumbiambero.

En ese sentido, la joven cantante señaló que lo que ella busca en estos momentos es alcanzar la fama por su propio nombre y no por estar involucrada en escándalos o por ser la hija de Tommy Portugal.

“Estoy tranquila, siento que era algo que tenía que pasar para que los dos podamos seguir adelante y yo mostrarme como Mafer y no como la hija de él”, comentó la joven al respecto.

Sobre cuándo podrá llevar de manera legal el apellido del cumbiambero, la influencer sostuvo que es un proceso largo, pero que ya se encuentra en camino. “Está en proceso, está avanzando. Es algo un poco largo, pero ya se está viendo”, expresó.

Tommy Portugal y su hija hicieron las pases. (Instagram)

Le pidió perdón a su papá

Mafer Portugal reveló que le pidió perdón a su papá Tommy Portugal debido a que sintió que había manchado la carrera del músico por este escándalo, pues nunca imaginó que solicitarle una prueba de ADN le iba a afectar tanto, esto pese a que ella solo buscaba ser reconocida de manera legal.

“Yo soy de esas personas que si hago algo a alguien que amo y siento que le estoy haciendo daño, me siento culpable, así yo esté haciendo bien. Le pedí perdón porque muchas personas pensaron que yo estaba destruyendo su carrera. Por eso, le pedí perdón por si en algún momento perjudicó su carrera el contar mi verdad. Es complicado, yo siento que no hice nada malo, pero que a la vez tenía que pedirle perdón. No sé si hice mal”, expresó.

¿Quién es la mamá de Mafer?

La madre de María Fernanda Véliz y expareja de Tommy Portugal es Mariela Veliz Gutiérrez, una animadora infantil. La mujer tuvo un corto romance con el cumbiambero y producto de esa relación nació Mafer. Sin embargo, ella no se animó a contarle al cantante que tenía una hija hasta muchos años después.

De acuerdo al relato del músico, un mensaje por redes sociales por parte de su expareja la dejó en shock, pues ahí le confesaba que tenía una hija. Él de manera inmediata se hizo responsable de la menor y asumió su paternidad al ver que la pequeña era idéntica.

