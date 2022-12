Gripe aviar: Pelícanos aparecen en zonas urbanas de Surquillo, San Isidro y San Juan de Miraflores

Pelícanos en zonas urbanas de Lima (Twitter)

Alrededor de las 10 de la noche de miércoles, la familia Gómez Tarazona, escuchó que algo pesado había caído en el tragaluz de su vivienda, ubicada en la cuadra 10 de la avenida Manuel Villarán, el distrito de Surquillo. Creyeron que podía tratarse de una maceta caída, pero cuando fueron a ver, encontraron un pelícano, el cual habría llegado hasta ahí desorientado por los efectos de la gripe aviar, que ha matado a miles de su especie en todo el litoral peruano.

Las personas dieron la alerta al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), quienes acudieron al lugar este jueves por la mañana y procedieron con los protocolos para retirar al animal, que continuaba con vida.

Este es uno más de los varios casos que se han reportado en las últimas horas de la presencia de pelícanos, que usualmente habitan zonas cercanas al litoral, pero que ahora son vistos en zonas urbanas, a algunos kilómetros de la playa.

Pelícanos apercen en zonas urbanas de Lima. (Twitter)

Te puede interesar: Precio del pollo y otras aves no subiría por la gripe aviar, según la Asociación Peruana de Avicultura

En San Isidro

El miércoles también se reportó que una de estas aves cayó sin vida en la cuadra 4 de la calle Teniente Romanet, en el distrito de San Isidro. Según personal de Serenazgo, el ave ya volaba muy débil cuando impactó con un árbol y terminó a un lado de la vereda. Personal de la municipalidad colocó un cartel encima del animal y cinta amarilla para evitar que los transeúntes se acerquen, hasta que Senasa o Serfor retiren el cadáver.

Pelícano genera alarma en San Isidro por gripe aviar. (Latina)

En San Juan de Miraflores

Ese mismo día, más temprano, vecinos de una urbanización del distrito de San Juan de Miraflores, que no limita con el mar, también reportaron la caída de un pelícano enfermo. Según comentaron los testigos, el ave había sido vista desde el 29 de noviembre en la puerta de un ciudadano.

Uno de los vecinos indicó que el animal incluso estuvo horas dentro de su vivienda, ya que no podía salir ante un posible contagio de la influenza aviar. “Ha sonado mi puerta. He estado esclavizado, no he podido salir ni soltar a mis animalitos. Recién, la prensa ha venido y con eso las autoridades. Ya el animal estaba 24 horas”, mencionó a la República.

Horas después, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) acudió a la zona e inició con la fumigación, para luego retirar el animal y evitar la propagación del virus.

Te puede interesar: Emergencia nacional por gripe aviar altamente patógena: ¿Qué regiones se encuentran en amenaza?

Recomendaciones del Minsa

Ante esta situación, y la declaratoria de emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud recomendó a la población no acercarse ni tocar aves muertas o enfermas y evitar la exposición de animales domésticos. Además, indicó que las personas expuestas o que presenten posteriormente síntomas respiratorios, deben acudir inmediatamente a un establecimiento de salud para recibir atención oportuna.

Los síntomas respiratorios son: fiebre, tos, dolor de garganta o muscular, enrojecimiento de ojos y dificultad para respirar.

En caso de exposición a estas aves, también se recomienda usar mascarilla y el lavado constante de manos.

Minsa

SEGUIR LEYENDO