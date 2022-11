Temen que quinta ola del COVID-19 sea peor que la cuarta ola en cuanto a casos positivos

Se observa un incremento sostenido en hospitalización en Áncash, Callao, Cusco, Ica y Ucayali. (Andina)

La quinta ola del Covid-19 podría ser peor a la cuarta ola si se mantiene sostenidamente al alza las cifras de casos positivos registrados a nivel nacional en nuestro país.

Así lo advirtió el analista de datos y ex miembro voluntario de Open Covid-Perú, Juan Carbajal, a través de sus redes sociales, donde compartió datos importantes y reveladores de la pandemia.

En los indicadores difundidos por el experto se aprecia que algunas regiones, como Ucayali, Callao y Lima Metropolitana, ya superaron el pico de positividad de su cuarta ola.

“Se preveía que la quinta ola de casos Covid-19 sería menor que la cuarta”, remarcó Carbajal.

Ante el pedido de algunos, les comparto un resumen semanal.



Se preveía que la quinta ola de casos covid19 sería menor que la cuarta, pero algunas regiones ya superaron el pico de su 4ta ola de positividad: Ucayali/Callao/Lima Metropolitana.



Todos los indicadores en alza.

🧵 pic.twitter.com/Gyl9ninfpi — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) November 29, 2022

Agregó que en la última semana 47, que va del 20 al 26 de noviembre, se tiene un incremento del 82% de casos Covid-19, en comparación con la semana 46.

“Llevamos cinco semanas de incremento y con un promedio diario de 5 mil casos en los últimos siete días”, afirmó el analista.

Además, el exintegrante de Open Covid indicó que a escala nacional, la positividad del virus está bordeando el 20% y con tendencia a seguir creciendo.

Expertos insisten en la recomendación de seguir usando la mascarilla en espacios con aglomeraciones. (Andina)

“Lo cual denota una alta transmisibilidad, y esto sin considerar los subregistros como lo ocurrido en la tercera y cuarta ola”, precisó.

También se refirió a la situación hospitalaria y de la ocupación de las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los diversos centros de salud del país.

“Llevamos tres y dos semanas consecutivas respectivamente en incremento. Es más notorio el alza en la última semana en hospitalización”, reafirmó.

Las autoridades sanitarias están atentas para evitar que se repita la saturación hospitalaria de olas pasadas. (EFE)

Detalló que los mayores incrementos en la ocupación hospitalaria y camas UCI se viene dando en Lima Metropolitana.

“También se viene observando incrementos sostenidos en hospitalización en las regiones de Áncash, Callao, Cusco, Ica y Ucayali”, acotó.

En cuanto a las defunciones, Carbajal sostuvo que hace tres semanas eran alrededor de 50 por semana. “En esta última semana 47 es casi 100, siendo la mayor proporción adultos mayores, y con tendencia a seguir en alza”, advirtió.

Evalúan retorno de medidas

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, anunció que este jueves 01 de diciembre dará una conferencia de prensa para informar las acciones que se tomarán de cara a la llegada de una eventual quinta ola.

La ministra de Salud, Kelly Portalatino, podría anunciar este jueves 01 de diciembre el inicio de la quinta ola. (Andina)

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, aseveró Portalatino.

Descartó que el país atraviese una crisis sanitaria por el incremento de contagios de coronavirus, como lo fue durante la primera ola, ya que hay abastecimiento de pruebas moleculares, plantas de oxígeno, camas UCI operativas y laboratorios que están alertas a cualquier urgencia.

