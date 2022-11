Covid-19: Ministra de Salud anuncia que evalúa regreso de medidas sanitarias ante eventual quinta ola

Ante la advertencia de una quinta ola de contagios en Perú, especialistas recomiendan continuar con el uso de mascarillas. (Andina)

El aumento de casos Covid-19 en el país originó el pronunciamiento de la ministra de Salud, Kelly Portalatino, quien anunció que este jueves 01 de diciembre dará una conferencia de prensa para informar las acciones que se tomarán de cara a la llegada de una eventual quinta ola.

Durante su discurso, la titular del sector fue bastante crítica con la población, sobre todo con los más jóvenes, pues aseguró que se ha “bajando la guardia”, al no seguir cumpliendo con los protocolos sanitarios como el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y lavado de manos.

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, aseveró Portalatino.

El Minsa y expertos en salud remarcan la importancia de tener completo el esquema de vacunación contra la Covid-19.

Descartó que el país atraviese una crisis sanitaria por el incremento de contagios de coronavirus, como lo fue durante la primera ola, ya que hay abastecimiento de pruebas moleculares, plantas de oxígeno, camas UCI operativas y laboratorios que están alertas a cualquier urgencia.

Para la ministra de Salud no pasó desapercibido la asistencia masiva de jóvenes a los conciertos realizados en las últimas semanas, como el del reguetonero puertorriqueño Bad Bunny.

En ese sentido, Portalatino llamó irresponsables a las personas que asistenten a estos eventos multitudinarios, que son “fuente de contagio” del Covid-19.

Los conciertos son catalogados por los expertos como lugares de "megacontagios".

Síntomas y vacunatorios

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud recordó a la población acercarse al centro de salud más cercano si presenta síntomas como malestar general, dolor de garganta o fiebre. “¡Evitemos los contagios” tuiteó.

▶️ Recuerda que si presentas síntomas como malestar general, dolor de garganta o fiebre, acércate al centro de salud más cercano. ¡Evitemos los contagios! 😷✨ #NoBajemosLaGuardia 💪 pic.twitter.com/IaLTcc1Kgn — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 28, 2022

Además, la institución compartió la lista de centros de vacunación contra la Covid-19 en Lima Metropolitana y Callao, que atenderán hasta el 02 de diciembre.

En todos los vacunatorios, el horario de apertura es a las 8 de la mañana. Sin embargo, en algunos la atención va hasta las seis de la tarde y en otros solo hasta las dos o cuatro de la tarde.

Conoce los centros de vacunación contra la #COVID19 en Lima Metropolitana y Callao que atenderán del 28 de noviembre al 02 de diciembre 💉✨ #MeVacunoPerú 🇵🇪 pic.twitter.com/UHF58ubTXw — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) November 28, 2022

El último reporte del Ministerio de Salud, hasta las 22:00 horas del 26 de noviembre, revela que hay 1.622 nuevos casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos reportada fue de siete y cero la de altas hospitalarias.

En total, el Perú ya registró 4′ 227.446 personas que han dado positivo a la Covid-19 y 217.370 que han perdido la vida a causa del virus.

En las últimas semanas se ha observado un incremento de personas que acuden a los centros de de descarte del coronavirus. Como en olas pasadas, se ha vuelto a ver a cientos con síntomas de resfrío o problemas respiratorios, haciendo su cola para saber si han contraído el virus.

