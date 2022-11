Presidente de Ayacucho FC exige pronunciamiento de autoridades deportivas sobre el caso Sport Boys en Liga 1

Rolando Bellido manifestó su molestia por demora en proceso de casos pendientes.

Rolando Bellido, presidente de Ayacucho FC, expresó su molestia por la demora que existe sobre el caso Sport Boys. Esta situación perjudica de manera directa al conjunto ayacuchano debido a que aún no saben si permanecerán en Primera División o de lo contrario, tendrán que jugar Liga 2 la siguiente temporada.

El reclamo contra los ‘chalacos’ por haber incumplido con sus obligaciones económicas fue hecho con anticipación, sin embargo, las autoridades correspondientes aún no se han pronunciado de manera oficial.

A través de sus redes sociales, la institución solicitó a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) intervenga lo más pronto posible para poder acelerar los casos demorados, pues esto genera que no exista modificación alguna en la tabla de posiciones de la Liga 1 2022.

Ayacucho FC solicitó a la FPF que intervenga para acelerar los casos pendientes que los involucra. (Ayacucho FC)

“Lamentablemente ya han pasado más de 30 días desde que acabó el campeonato de forma oficial, nosotros hemos continuado con todos los parámetros, fuimos a la revalidación pero al margen de eso siempre han habido algunos inconvenientes a nivel de las autoridades de la FPF”, manifestó el presidente de Ayacucho FC en Radio Ovación.

Asimismo, reveló que nadie está tratando de acelerar el proceso y esto les genera malestar. “No han podido resolver los problemas de las penalidades, de Licencias. Esto genera un malestar y un perjuicio a nuestra institución porque somos los más interesados en el orden de la posición que nos ubicamos”.

No obstante, señaló que mientras no exista resolución alguna, no pueden dar inicio a la pretemporada. “Yo pido y solicito a nuestras autoridades deportivas que cuanto antes solucionen esto porque se genera ya un malestar a estas alturas. Estamos cumpliendo todos los parámetros, se está esperando los resultados y ya tenemos definido el plan”.

Con respecto al club Sport Boys, Rolando aseguró que las irregularidades existieron y hay pruebas de ello. “Está totalmente claro, hay incumplimientos de meses, de julio, de agosto, setiembre, octubre. No solo eso, han existido otros incumplimientos del club Boys”.

Además, incitó a que el equipo que sea perjudicado por la resta de puntos lo tome de la mejor manera. “El club que sea afectado tendrá que aceptarlo y no podemos dilatar más el tiempo, por eso debe existir un pronunciamiento oficial de la tabla de posiciones”.

Existe favoritismo

Para Bellido las cosas no se están dando como deberían debido al favoritismo que existe por ciertos clubes. “Estamos cumpliendo con todos los lineamientos, tienen que pronunciarse en forma severa. Parece que no se están tomando las acciones como debe ser o en tal caso podemos interpretar que hay mucho favoritismo y no podemos permitir eso”

Por otro lado, dio a conocer que hasta el momento nadie se ha comunicado con ellos. “Nosotros no tenemos ningún tipo de información, queremos la información certera. Nosotros somos respetuosos de lo que va a suceder pero queremos que se cumplan las normas y el cronograma, no podemos dilatar más esto”.

Finalmente, agregó que ya no hay tiempo para seguir alargando el proceso sin motivo alguno. “No podemos seguir programándonos porque hay un desconcierto, tienen que salir en forma contundente sea positivo o negativo y si tenemos que apelar al TAS iremos a buscar la solución justa”.

